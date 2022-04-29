快訊／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮、逢甲、嶺東科大入列

中央疫情指揮中心29日公布國內本土病例新增11974例，其中基隆新增605例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，在這605例中，男女比例（男性294人、女性311人）；年齡別的話，以35-44歲最多，有103人占比17%，其次是45-54歲，有95人占比16%，另外75歲以上的長者有17人，65-74歲有43人，6歲以下有34人。