快訊／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮、逢甲、嶺東科大入列

記者游瓊華／台中報導
全國今（29）日本土確診新增1萬1974例，台中市本土個案新增586例，市長盧秀燕今日仍透過遠端視訊主持防疫記者會，會中公布高風險熱點，包括釣蝦場、麥當勞、麗寶Outlet Mall、嶺東科技大學、勤益科技大學，以及首次出現的大甲鎮瀾宮。
▲台中+586例，市府公布足跡熱點，包括大甲鎮瀾宮、逢甲、勤益、嶺東科大皆入列。（圖／記者游瓊華攝）
衛生局指出，經疫調，包括4月25日太平區台中伊甸園教會、麥當勞太平中山店、高鐵台中站、西屯區金錢蝦釣蝦場、豐原第一市場、大甲鎮瀾宮、北區中友百貨；4月26日麗寶Outlet Mall、嶺東科技大學、勤益科技大學、南屯區享鴨台中公益店、神岡區精英游泳學校、西屯區水堀頭黃昏市場、西屯區華美黃昏市場、霧峰區雙恩綜合長照機構；4月27日好市多南屯店、西區PARK2草悟廣場、東區企業家飯店、台中市立圖書館南區分館、逢甲大學。
盧秀燕表示，依指標個案分類，校園群聚41例，職場群聚37例，家庭、朋友群聚142例，她表示，五一連假即將來臨，鼓勵大家減少外出，「宅在家中，守護台中」，而這段時間交通場域及各項大眾運輸運具防疫清消工作也不間斷，呼籲務必落實個人防疫措施。
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