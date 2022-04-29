快訊／高雄+379！H男模會館1天4染疫　8處「夜生活」足跡曝

▲高雄29日新增379例確診個案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

指揮中心公布今（29）日國內新增11974例本土病例，其中高雄有379例。高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明，今天增加379例，居隔陰轉陽52例，外縣市旅遊史38例、特定娛樂場所11例，密切接觸者269例（同住親友134例、餐飲娛樂42例、職場環境79例、高風險場域14例），還有新案疫調中9例。

陳其邁表示，現階段高雄疫情風險，外縣市旅遊史風險不低，比較多的是染疫者回家後傳染給同住親友，還有餐飲娛樂場所的密閉空間長時間接觸，將要求相關主管機關要嚴加查察，是否有遵守防疫規定。

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▲高雄確診個案到娛樂場所足跡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局指出，特定娛樂場所有8家，包含J女模招待會館、私生活PRIVATE BAR酒吧、凱渥精品會館、王牌精品會館、H男模會館、總裁CEO鋼琴會館、CORNER角落、Roxanne’bar，其中到H男模會館染疫的有4人。

初步評估，特定娛樂場所群聚部分風險比之前高，大部分還是社區活動足跡導致的感染，造成特定娛樂場所有這樣的風險。

▲高雄確診個案外縣市足跡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

外縣市旅遊史有38例，包含台北3例、新北2例、桃園1例、台中3例、台南12例、屏東5例、澎湖4例。