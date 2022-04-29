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謝國樑全國首創發放「染疫慰問金」每人1萬元　將以勞動人口為優先發送對象

▲▼謝國樑,新冠肺炎,疫情,慰問金,勞動人口,基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲基隆市長候選人謝國樑提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」，首批將以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱做為優先發放的對象。

圖、文／謝國樑辦公室提供

面對每天都不斷上升的確診人數，謝國樑主張，如果目前政府的策略是要讓人民集體感染、集體免疫，那更應該要對民眾有所補償。謝國樑因此提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」，首批將以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱做為優先發放的對象，這應該是政府必須為大家要做的事。

謝國樑表示，基隆過去一個月，染疫人口一直都是全國最高的縣市，高到為全國平均值的五至七倍。而染疫的民眾將有近半個月的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。因此，謝國樑率先提出，未來將發放給基隆市民「染疫慰問金」每人1萬元，以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱為優先發送對象。若因染疫死亡，謝國樑認為則應補償30萬元，其中由政府來補償20萬元並從民間募資10萬元，以稍彌補痛失家人的心情。謝國樑說，發放慰問金將從從民國109年疫情開始時回溯，2年內皆可申請，並建議中央政府考量比照。

▲▼謝國樑,新冠肺炎,疫情,慰問金,勞動人口,基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑提到，以基隆為例，總人口36萬中約有17萬多的勞動力人口。目前中央疫情指揮中心以香港、紐西蘭等染疫率15％做為因應規劃的基礎，基隆市大約有2.5萬勞動人口可能染疫。而染疫的民眾將有近半個月甚至更長的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。若中央的策略方針是集體染疫才能集體免疫的話，那更要妥善、確實的照顧染疫民眾。

況且，謝國樑認為，當新冠肺炎確診者康復後，也還是會有「後遺症」。據美國媒體CNBC最新報導指出，逾70%的新冠肺炎確診者康復一年後出現長期的後遺症。就此來看，新冠肺炎對確診個體的健康及各方面生活來說，還是有長期、深遠的影響。

謝國樑最後表示，台灣這波疫情迅速升溫，基隆又頓時成為全台疫情最嚴重的地區，內心也感到非常難過和不捨。就算政府的補助再多，很有可能對於染疫者來說也還是不夠的。因為染疫的民眾不僅生活受到影響，恢復後更有中長期的後遺症。所以，未來如果有機會進入市府後，謝國樑將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的市民快速、具體的幫忙，也讓民眾可以得到一個安慰。
 

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