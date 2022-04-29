南投+60！無視發燒揪團衝澎湖花火節　男確診再傳2團員

▲南投縣今新增60例確診個案、8例屬外縣市，圖為相關單位於埔里鎮進行清消（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數60人，其中有外縣市8人，已轉外縣市衛生局，但縣內52人仍創4月10日以來新高，其中以家庭感染20人（38.5%）、朋友感染6人（11.5%）、職場感染4人（7.7%）、校園感染6人（11.5%）、其他感染16人（30.8%）；今日居家隔離人數371人，解除隔離人數123人，居家照護82人，住院中重症0人。

縣府衛生局指出，有一確診男子於24至26日與7位友人一起前往澎湖旅遊、參加花火節，已接種3劑疫苗，23日就開始有發燒現象，就醫後雖症狀改善，但抵達澎湖旅遊後喉嚨又開始疼痛，且鼻塞現象未改善，27日返台後又至診所就醫服藥治療，仍感身體不適（全身倦怠、喉嚨癢），才自行快篩結果為陽性，28日至醫院PCR採檢亦為陽性（Ct值25.3）。

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衛生局表示，當下也立即通知另外7名親友團成員PCR採檢，其中有2人PCR陽性也確診。

衛生局長陳南松呼籲，民眾若有上呼吸道症狀（咳嗽、發燒、流鼻水等症狀），請在家多休息、勿出入公共場域，並多喝水、勤洗手、出門務必戴好口罩、注意咳嗽禮儀，另非必要時應減少參加旅遊活動，若須參加活動請做好自我防疫措施。