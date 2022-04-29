「實體與遠距融合上課」納入資料庫　林右昌：供全國學校參考

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心29日公布國內本土病例新增11974例，其中基隆新增605例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，在這605例中，男女比例（男性294人、女性311人）；年齡別的話，以35-44歲最多，有103人占比17%，其次是45-54歲，有95人占比16%，另外75歲以上的長者有17人，65-74歲有43人，6歲以下有34人。

林右昌指出，本市居家隔離人數2049人，自主健康管理為36人；全市社區篩檢站也持續進行，28日全市篩檢站共計篩檢3534人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢9萬476人次。至於本市快篩陽性的專線，28日有67個快篩陽性進線，30例PCR陽性，37例已驗未出；今天上午有36個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有147床，目前已收治109床，還有38個空床數，空床率25.9％。全市校園停課的部分，全校停課的有12校，包含5所小學和7間幼兒園，預防性停課的有1間小學及5個幼兒園，部分停班的學校有72校、共239班（包括高中職12校、國中11校、國小25校以及24個幼兒園）。

林右昌說，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估1723人，利用快速通道的有966人，有1432人完成健康條件審核，符合資格已派案1031人，另有401人不符合資格。

另外，基隆市公私立國中小（含市立高中國中部）於5月2日實施居家線上教學演練，5月3日起正式實施的「實體與遠距融合上課」政策宣布之後，獲得許多家長的支持與肯定，教育部也將基隆的教學影片納入資料庫，分享給全國學校參考。

林右昌強調，近來學生確診的案例一直增加，停班停課的學校也一直在增加，由於確診者在家10天、居隔者3+4天，可能影響到學生的受教權，因此，市府在上周就已經跟全市校園長開會，討論「實體與遠距融合上課」的可行性，也充分獲得學校的意見與共識，讓這個計畫「以實體為主、線上整合為輔」，並非過去全視訊的教學方式，而是在銀幕中可以看到老師和同學的上課狀況，老師可針對教學端現場的收音、鏡頭拍攝角度、遠距暨師生互動方式等進行調整。

有民眾提到希望基隆市大學學生、高中學生也能納入「實體與遠距融合上課」的計畫中，林右昌回應，此計畫實施對象為確診、匡列居家隔離以及向學校完成請防疫假之學生為原則；國私立高中及大學部分屬教育部所管，將尊重學校端所訂之相關規定。

也有民眾提到，幼兒園沒有實體與遠距融合上課嗎? 林市長說，由於幼兒園的課程是以活動和唱跳等律動的參與為主，較不適合實施線上教學，不過幼兒園如果遇停課，仍會由教師每日聯繫關懷為主，並請園所提供作息表讓家長在家可參考作息表安排幼兒活動。

至於哪些學校有這些設備？林右昌說，從前幾年開始，基隆市在智慧教育的推動計畫中，就已經針對數位教學的設備陸續補足，目前都是充足且到位，班班全面數位化，頻寬的問題也在幾年前都已經全面提升，教育處也補充，一間教室只要有兩台平板、手機、筆電等，就可以做到，教育部已將基隆的教學影片納入資料庫，分享給全國學校參考。

有關學童即將開打莫德納疫苗，但中央已經簽訂BNT兒童疫苗，家長要讓孩子施打莫德納或等待BNT兒童疫苗，最近要簽下同意書恐怕陷入兩難，林右昌表示，教育處與衛生局針對滿歲6至11歲的學童，已經作了規劃，只要疫苗下來，我們就可以開打，目前我們也已將疫苗接種意願書及衛教單張學校陸續發送中，目前我們僅收到莫德納接種規劃的通知，雖然中央有公布簽約BNT疫苗，但是我們還無法確定什麼時候會收到這些疫苗，屆時我們再配合中央的政策來推動，我們也會尊重家長的選擇。

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