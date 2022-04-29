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屏東+118！　59例追溯感染源　疫調曝「全是市場」

▲屏東新增118例 。（圖／取自縣長潘孟安臉書）

▲屏東新增118例 。（圖／取自縣長潘孟安臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(29)日新增118例本土確診個案，這是今年疫情以來屏東縣病例首度破百，面對國內疫情不斷升溫，縣長潘孟安表示，疫情已不可避免進入社區化、流感化，但社會經濟發展仍要繼續活動，台灣要比照歐美、亞洲先進國家，疫苗施打率再提高，防疫優先，生活才能如常。

▲屏東新增118例 。（圖／取自縣長潘孟安臉書）

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縣府已預計自5月2日起針對6-11歲家長填具同意書的兒童施打疫苗，衛生局協調各學校及醫療院所，比照12-17歲青少年方式於學校統一施打，並考量6-11歲兒童理解力未臻成熟，將加強有關家長、監護人衛教宣導。除了校園集中施打外，家長可選擇至合約醫療院所接種疫苗，5月14日全縣33個鄉鎮市衛生所也特別加開兒童疫苗門診，提供家長及兒童更多的彈性選擇。

▲東港公有市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港公有市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府4月30日將在屏東火車站、潮州火車站設立疫苗速打站，屏東火車站為莫德納疫苗，時間為上午08：30-11：30、下午13:30~16:00，各有500劑；潮州火車站為高端疫苗，時間只有上午08：30-11：30，同樣500劑疫苗，都是隨到隨打。

▲東港公有市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里港市場、水底寮市場。

▲東港公有市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為確保醫療量能，縣府請各民意代表、村里長及社區、宮廟等5月底前不要至外縣市參訪，減少感染風險。潘縣長也呼籲民眾不要恐慌、不要急著搶購快篩劑，快篩國家隊已在增產，縣府亦採購數十萬劑的快篩劑陸續到貨中，且北中南常設的社區篩檢站也會持續設置，民眾如果身體不適可以前往篩檢。

縣府統計截至4月28日，居家隔離現管人數491人，29日解除隔離794人。5歲以下累計至共計42例，無重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有280人符合資格。

縣府指出，118例土本個案中，居隔陰轉陽有7例，10個家庭群聚案29例，其他確診個案相關20例，感染源追溯中59例，轉銜外縣市3例。

確診個案分布區域：屏東市54案，潮州鎮2案，東港鎮12案，恆春鎮4案，萬丹鄉11案，長治鄉3案，九如鄉3案，里港鄉2案，鹽埔鄉7案，內埔鄉6案，新園鄉2案，林邊鄉4案，車城鄉3案，及萬巒鄉、竹田鄉、琉球鄉、瑪家鄉、春日鄉各1案。

全校暫停實體課程校數有2校：屏北高中、車城國中。部分班級暫停實體課程校數27校39班：屏東高工、屏東女中、東港海事、民生家商、東港高中國中部、鹽埔國中、九如國中、鶴聲國中、東新國中、東興國小、東隆國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、光華國小、勝利國小、塔樓國小、新圍國小、東港國小、仁愛國小、鶴聲國小、信義國小、崇蘭國小、恆春國小、屏大實小、鹽埔國小、烏龍國小。

縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所為：里港市場、屏東市和生市場、麟洛市場、竹田市場、北勢寮公有零售市場、水底寮市場、東港公有市場、琉球鄉公有零售市場、車城臨時市場，已全面進行清消作業。

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屏東29日確診118例兒童疫苗

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