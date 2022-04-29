陳時中找外送員開會！5大共識曝光　「外送國家隊」有譜

▲疫情期間民眾仰賴外送需求高。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，單日確診已破萬例，而大批居家照顧者須仰賴外送服。全國外送產業工會今（29）日發出最新聲明透露已和指揮中心達成5大共識，包括有望成立外送國家隊、醫療院所禁止外送員入內送餐、快篩是否公費配給等，後續也將再討論相關實施做法。

國內疫情嚴重，居家照護人數更是持續上升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾要求社區管委會不得阻止外送員送餐給居家隔離或照護者，卻引發大批外送員不滿，後續雖強調沒有要求面對面，「是放在門口。」但外送員仍被認為這是被迫承擔高度染疫風險。

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▲陳時中今（29）日找外送工會開會達成5點共識。（圖／取自全國外送產業工會臉書）



對此，全國外送產業工會今（29）日發出最新聲明，表示受邀參與指揮中心相關外送防疫會議，會中邀集台北市網路平台外送員職業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會以及相關業者、部會，並由指揮官陳時中主持，會中主要針對疫情期間外送員面臨風險、困境進行討論，也確定達成6大防疫共識。

包括確診者、居隔者開門與外送員接觸，外送員可以檢舉相關案例，依照傳染病防治法開罰；現金支付將邀集金管會討論如何擴張電子支付部分，同步請平台研議相關鼓勵電子支付措施，若只能用現金支付者則會再研議如何以專案處理其接觸問題，不排除設立專門隊伍（如外送國家隊）處理相關高風險配送或由民政鄰里系統支援。

第3為禁止外送員送餐進入醫療院所屬高風險地點；目前也以推廣無接觸送餐，因此不會禁止外送員上樓，如果社區管委會禁止外送員上樓，確診者、居隔者需由社區自行轉送；最後外送員快篩供應也將交由經濟部研商是否以公費配給。工會指出，陳時中已承諾後續會再內部討論相關做法，有結果後再邀集平台、業者來討論。