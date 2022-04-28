捅鼻好難受！民眾喊要唾液快篩　立委曝指揮中心態度：不妨參照去年

▲快篩或PCR檢驗都需要戳鼻子，過程容易會有不適感。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫加上3+4的全新居隔政策，快篩劑需求大增，讓不少民眾面臨戳鼻之苦，也開始有開放「唾液快篩」的呼聲出現，對此，立委邱顯智28日也特別介紹唾液快篩的採檢方式，他也表示，是否開放唾液快篩關鍵還是在指揮中心的態度，唾液快篩面臨的問題跟去年家用快篩完全一樣，那不妨依照去年的經驗，「很快的，我們就會有唾液快篩可以用了。」

對於近期熱議的唾液快篩、PCR，邱顯智指出，日前民眾團購唾液快篩引發熱議，藉這個機會，跟大家分享唾液快篩的一些小知識。

桃園機場已經使用很久的「深喉唾液PCR」，邱顯智表示，用深喉產生的唾液，來取代深戳鼻咽取得的檢體。要取得深喉唾液，不是光吐口水這麼簡單，必須要咳出深喉唾液，再緊閉嘴巴1~2分鐘，才能取得適當的唾液檢體。唾液檢體送進實驗室，還要進行前置處理，去除口水的雜質，才能開始做PCR。

邱顯智解釋，唾液PCR的優點是可自行採檢，或是在醫護人員的監督下，達到跟鼻咽採檢差不多的準確度。但是，自行採檢的變數太多，不論有無進食、漱口、抽菸、嘴巴太乾，都會影響採檢的準確性。這也是目前醫院端，仍然很少使用深喉唾液PCR的原因。

邱顯智指出，什麼時候會需要唾液PCR來取代鼻咽PCR？當社區、醫院端採檢人力不足，或是偏遠地區採檢能量不足，需要仰賴民眾自行採檢時，唾液PCR就會成為選項。

其次，是最近引起熱議的「唾液快篩」。原理上，跟現在廣泛使用的「鼻腔快篩」都一樣，用深喉口水取代鼻腔採取的檢體，檢驗抗原。最關鍵的是口水檢體的取得方式。

邱顯智指出，唾液快篩大致可以分為兩類：

第一類：跟前面深喉唾液PCR一樣，是先「深喉嚨咳出」再「含在口中1~2分鐘」產生足夠唾液。

第二類：不強調咳出深喉唾液，改以採檢海棉棒充分浸潤口腔來取得檢體。就像舔棒棒糖一樣，讓採檢海棉棒充分在口中旋轉移動1~2分鐘，取得唾液檢體。

邱顯智表示，對於懼怕鼻咽、鼻腔採檢的兒童而言，第二類的唾液快篩，的確能夠降低兒童採檢的門檻。然而，目前食藥署沒有核准任何一款家用唾液快篩試劑，不論是「專案輸入」還是「專案製造」。不僅申請廠商稀少，也沒有任何廠商通過。

邱顯智指出，為什麼會這樣？關鍵還是在於指揮中心對於唾液快篩的態度。大家應該還記得，去年自己質詢衛福部長陳時中，明明國內外廠商都有生產，為什麼不開放居家快篩？「沒人申請我怎麼核准」、「專業用跟家用的不一樣」的回應言猶在耳，如今看來當然非常荒謬。

邱顯智坦言，但是在質詢後，很快的，指揮中心定出居家快篩指引、多家廠商也陸續取得EUA，居家快篩才得以在台灣問世。唾液快篩面臨的問題完全一樣，只要指揮中心認為唾液快篩有助於防疫，那不妨依照去年的經驗，「很快的，我們就會有唾液快篩可以用了。」

事實上，近期也有生技大廠取得工研院授權的唾液篩檢的訊息傳出，大約1個小時就能知道結果，業者規劃5月向衛福部申請核准，如果順利的話，最快8月推出家用型的唾液篩檢。