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陳時中找外送工會開會　共識「禁止送入醫院、擴大電子支付」

▲▼指揮中心4/29記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

全國外送產業工會今（29）日發出最新聲明透露已和指揮中心達成6大共識，包括有望成立外送國家隊、醫療院所禁止外送員入內送餐、快篩是否公費配給等，後續也將再討論相關實施做法。對此中央流行指揮中心指揮官陳時中在今天例行記者會上也證實，在疫情情況下會要求外送員不能送到醫院裡面去，必須要在指定地點收餐點。

陳時中表示，在疫情情況下會要求不能送到醫院裡面去，不送到醫院裡面，畢竟醫院相對有可能病菌比較多的地方，太頻繁出入也不好，外送員可能把病毒帶到裡面去，因此會要求說要叫外送可能醫院要有指定地點做收貨，且必須是通風良好地方這樣來做。

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國外送產業工會與指揮中心達成6大防疫共識。（圖／記者林敬旻攝）

全國外送產業工會今（29）日發出最新聲明，與指揮中心達成6大防疫共識，包括確診者、居隔者開門與外送員接觸，外送員可以檢舉相關案例，依照傳染病防治法開罰；現金支付將邀集金管會討論如何擴張電子支付部分，同步請平台研議相關鼓勵電子支付措施，若只能用現金支付者則會再研議如何以專案處理其接觸問題，不排除設立專門隊伍（如外送國家隊）處理相關高風險配送或由民政鄰里系統支援。

第3為禁止外送員送餐進入醫療院所屬高風險地點；目前也以推廣無接觸送餐，因此不會禁止外送員上樓，如果社區管委會禁止外送員上樓，確診者、居隔者需由社區自行轉送；最後外送員快篩供應也將交由經濟部研商是否以公費配給。

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