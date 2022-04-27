快篩實名制明天開搶！官網塞爆連不上　4909家藥局名單這裡查

▲先前口罩實名制上路時，藥局就曾出現排隊人潮。（圖／資料照片）



生活中心／台北報導

指揮中心今宣布家用快篩實名制明起上路，依照口罩實名制1.0在藥局販售，1人1份有5劑，民眾持健保卡、每個身份證字號在每一輪可買一次，且依照身份證字號尾數分流，明首日為星期四，開放雙號民眾購買。但今傍晚許多民眾搶著上網查詢明可到哪搶快篩，藥師公會網站目前當機連不上，健保署的家用快篩試劑地圖查詢也卡卡，僅能透過健保署和食藥署網站列表查詢4909家藥局完整名單。

指揮中心表示，明天起快篩實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢，但《ETtoday新聞雲》實測發現，今天傍晚過後藥師公會網站已連不上，健保署的多項查詢系統也不易查詢，但目前還可在健保署官網直接下載完整藥局列表Excel檔來查詢特約藥局名單、食藥署官網也有參與快篩實名制的特約藥局與衛生所清單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）



指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。

▲4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）