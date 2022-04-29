快篩之亂有配套！英美「宅配到府」緩解購買潮　南韓推App查庫存

▲美國紐約今年1月也曾出現快篩試劑售罄的現象。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎Omicron病毒在台灣急遽擴散，也讓本土疫情首度於昨（28）日新增確診突破1萬例以上，民眾人心惶惶之際，在快篩實名制上路的第1天便趁早前往藥局排隊搶購，就連夜間、早晨時分也同樣大排長龍。不過對於熟悉後疫情時代生活的外國來說，早就推出更安全的快篩購買方式。

＊美國

綜合外媒報導，美國今年1月初面臨Omicron病毒來襲時，同樣也面臨快篩試劑缺貨的窘境，於是拜登政府計畫在美國境內派發總共10億份的的免費居家快篩試劑套裝，其中5億份由民眾透過登錄政府官網預訂，每個家庭限購4套，下單後會於7至12天以內收到，由美國郵政（USPS）發送，紓解民眾大排長龍的情況。

同時，拜登政府承諾提供快篩試劑與核酸（PCR）篩檢試劑給中小學校園。另外，民眾還可以在全國各地的衛生所、藥局等免費領取政府發放的4億個N95口罩。

▲美國新冠快篩試劑套件。（圖／達志影像／美聯社）

國外防疫當局擔憂，若民眾大排長龍擠藥局搶快篩試劑，反而只會增加群聚感染風險。

＊英國

因此，英國早從去年起就開放民眾每人每周可免費申請2份快篩試劑，1份快篩試劑包有7組，民眾可以選擇寄往公司或住處，或是前往指定的藥局或篩檢中心領取，快篩結果30分鐘出爐後，陽性確診者必須居家隔離，同時可以安排接受第2次的核酸篩檢。

＊日本

日本在數次的新冠疫情爆發之際，同樣也善用自身「販賣機大國」的優勢，將快篩試劑、口罩放進自動販賣機供民眾挑選購買。其實，日本在新冠疫情爆發時醫療量能瀕臨崩潰，由於核酸篩檢的檢測數量不多，因此民眾也只能依靠快篩，藉此得知自己是被傳染感冒、還是新冠病毒，東京都在設立7台快篩試劑販賣機後獲得廣大迴響。

＊南韓

而在南韓，今年1月Omicron病毒引爆疫情後，政府將核酸篩檢的焦點對象轉移至高齡或高風險族群上，而民眾前往臨時篩檢所可免費領取快篩試劑，或在管理人員引導下進行快篩，當時快篩試劑在藥局等通路被搶購一空，於是政府2月13日禁止快篩試劑的網路銷售通路。

因此，南韓政府增加快篩試劑的販賣通路，讓民眾可以前往全國各大超商購買快篩試劑，1個快篩試劑6000韓元（約新台幣140元），每人限購5個，購買前可以透過手機軟體查詢、確認各間超商的快篩試劑剩餘數量。

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