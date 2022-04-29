剩3縣市守百例內！本土逾7.4萬「確診地圖」曝　陳時中：快打疫苗

▲有3縣市累計超過萬例。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增1萬1974例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的4095例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於2700例。
今日新增1萬1974例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市4095例、台北市2702例、桃園市1987例、基隆市605例、台中市586例、高雄市391例、花蓮縣272例、台南市227例、彰化縣194例、宜蘭縣180例、新竹縣162例、屏東縣118例、新竹市107例、雲林縣88例、台東縣64例、南投縣60例、苗栗縣55例、嘉義市36例、嘉義縣27例、澎湖縣9例、金門縣6例、連江縣3例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有3縣市的累計確診數大於1萬例、3縣市小於100例。
深咖啡色縣市（2652～26951例）有6：
基隆市4641例
台北市15116例
新北市26951例
桃園市11692例
台中市3070例
高雄市2706例
次深褐色（736～2651例）有5：
新竹縣1089例
彰化縣755例（今變色）
台南市1195例
宜蘭縣1740例
花蓮縣2485例
橘色縣市（295～735人）有5：
新竹市702例
苗栗縣413例
雲林縣514例
屏東縣714例
台東縣460例
淡橙色縣市（27～294人）有5：
南投縣254例
嘉義市148例
嘉義縣207例
金門縣47例
澎湖縣37例
淡黃色縣市（0～26人）有1：
連江縣26例
今年自1月1日至今已累計7萬4962例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計2萬6951例。
針對這波疫情，指揮官陳時中昨日表示，「現在就是在成長期，這是一定可以確定的」，每天病例數都會有一定程度的成長，這個是不可避免的。而今天記者會結束前，他更再度呼籲，「可以打疫苗的盡快打疫苗」，這是達到全體免疫非常重要的一個步驟。
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