高嘉瑜曝居隔神器「一台3000元↑」太貴！　喊話中央適度鬆綁

▲立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜27日在臉書發文表示，希望食藥署能放寬快篩試劑的認證，讓國外常用的「唾液快篩」試劑能夠進口，引發討論。隔天，她接著發文指出，手指血氧機也是家庭必備，但一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，呼籲政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁。

高嘉瑜28日晚間在臉書發文提到，28日單日確診人數破萬，除了便宜可靠的唾液快篩劑需求增加之外，便宜可靠的手指血氧機也會是家庭必備，但台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到。

▲血氧機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

高嘉瑜強調，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機，否則大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心，「尤其接連發生的基隆女子染疫確疹在家死亡及新北2歲男童染疫死亡案例都令人痛心，疫情快速升溫下，不僅衝擊醫療量能，也有很多病情急轉直下的個案，我們只能自律、自篩、自檢！」

高嘉瑜說，相較於新加坡政府面對疫情有3波「大放送」，除了每個家戶發放血氧機，後來又開放家戶領取1盒外科口罩與N95口罩，還贈送每個家戶6支抗原快篩試劑，有更多國家是免費寄送快篩包。

高嘉瑜認為，我們至少應該提供在家康復的陽性確診者足夠的醫療防護包，包括醫療指引、快篩劑、血氧機、急救藥物，確保並監控居隔者每日體溫、血氧數值，並應提供24小時線上遠距醫療服務，才能讓在家康復的確診者也得到應有的治療，並能及時掌握病情。

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