下週打國小生疫苗⋯中央突稱兒童BNT要來　北市副市長：將帥無能累死三軍

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日下午宣布，預計5月5日替台北市國小學生開始接種莫德納疫苗，但衛福部長陳時中傍晚就說，已經和輝瑞BNT完成簽約，包括220萬劑兒童疫苗和180萬劑成人疫苗，首批預計5月中可抵台。對此，台北市副市長蔡炳坤晚間表示，將帥無能，累死三軍。

針對兒童BNT疫苗即將抵台，蔡炳坤28日晚間表示，這消息「一則以喜一則以憂，我們是不是要暫緩兒童疫苗接種的規劃？」台北市才依照中央的指示，完成6到11歲莫德納疫苗的校園接種規劃，接種須知與意願書都已經發給家長，也媒合好醫院進入校園接種，29日即將召開學校說明會，並且在下週開始實施，蓄勢待發。

蔡炳坤指出，中央今天又宣布5至11歲兒童劑型BNT疫苗已經簽約完成，食藥署也已通過緊急使用授權，疫苗最快5月中旬前抵台。最近國小學生接種莫德納引熱議，初步調查家長意願才46%左右，現在兒童劑型BNT又要來了，想必然家長將會有所選擇，已經進行中的莫德納疫苗接種規劃，勢必產生重大影響，「還要繼續下去嗎？」

蔡炳坤提及，站在地方政府的立場，當然希望讓孩子們接種到更合適的疫苗，面對這樣的變數，是不是要暫緩莫德納疫苗接種規劃，等兒童劑型BNT來了再重新規劃接種？套句話說「將帥無能，累死三軍」，「用在這次兒童疫苗接種的政策決定，剛好而已！」