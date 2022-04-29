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美式買1送1、拿鐵買2送2！4大超商「51連假咖啡優惠」懶人包

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商連假限定咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／綜合報導

連續3天的51勞動假期即將開跑了，4大超商也驚喜祭出「限時咖啡小確幸」，像是全家就有大杯特濃美式買1送1，7-11全門市則推CITY全系列咖啡飲品任3杯7折優惠，另外加碼還有APP限定寄杯的組合優惠，通通不能放過。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時3天推大杯特濃美式買1送1。

●7-11
7-11即日起至5月3日於全門市祭出「CITY全系列咖啡飲品任3杯7折」（不提供線上寄杯），期間加碼在OPEN POINT行動隨時取推「CITY系列6大咖啡飲品51杯優惠組合價」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶（品項可任選）999元。

●全家
全家即日起至5月1日限時3天祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月2日至5月6日期間換完。

5月1日再加碼單日限定優惠，上午10時起至晚上11時59分於APP祭出特大杯Let’s Café經典美式13杯510元，直接下殺65折，以及特大杯Let’s Café經典拿鐵特大杯11杯也只需510元，有66折折扣，每位會員各品項限購1組，提醒須在11月30日兌換完畢。

●萊爾富
萊爾富將於5月1日、5月2日限時2天於門市、Hi-Life VIP APP同步祭出「Hi Café大杯美式／拿鐵同品項買6送6」優惠，提醒須在8月2日前兌換完畢。

●OK mart
OK mart即日起至5月2日限時4天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」，且不限冷熱。

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