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勞動節小確幸！超商連續5天「咖啡3杯7折」　零食、甜點2件79折

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出限時5天「咖啡飲品全品項任3杯7折」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這週末就是51勞動節連假了，不如就買杯咖啡和零食在家耍廢！就有超商將於4/29起連續5天祭出一系列「勞動節優惠」，咖啡飲品全品項「任3杯7折」爽喝，耍廢必備的零食、飲料等品項更是可享任選2件79折、3件75折優惠，趕快趁便宜買一波。

迎接51勞動節連假，7-11門市將於4/29起至5/3止推出一系列優惠，首先是民眾最愛的CITY全系列咖啡飲品，期間「任3杯直接打7折」（不提供線上寄杯），另外還有全店指定商品任選2件79折、3件75折優惠（啤酒3件79折），包括零食、飲料、甜點和冷凍食品等品項，通通都在優惠中。

▲▼ 7-11勞動節優惠。（圖／7-11提供）

▲全店指定甜點、零食和飲料等品項可享「任選2件79折」、「3件75折」。

除了能打折之外，7-11還要再加碼滿額折價優惠，期間只要消費單筆滿711元，搭配指定8大信用卡（國泰世華、中國信託、台新銀行、玉山銀行、富邦銀行、聯邦銀行、永豐銀行或新光銀行）結帳立刻折100元，相當於原價再打86折。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

星巴克推出「星光好友分享優惠」，優惠日為4／27、4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共7天，當天從下午4點到晚上8點進店購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買1送1。每人每次至多買2送2，部分門市與車道服務不適用。

星巴克在6／3前每週五還有「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

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