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快筆記！超商限時2天「美式、拿鐵買6送6」　糖果巧克力直接買1送1

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時2天美式、拿鐵買6送6優惠。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

本週末將迎來51勞動節連假，就有超商祭出限時2天「勞動節咖啡優惠」，大家最愛喝的大杯美式、拿鐵直接「買6送6」，另外4/29起連續5天還有指定糖果巧克力買1送1優惠，趕快把握便宜囤貨了。

萊爾富將於5/1、5/2限時2天祭出「勞動節咖啡優惠」，門市超值購及線上Hi-Life VIP APP內的整買零取將有Hi Café大杯美式與大杯拿鐵咖啡「同品項買6送6」，可兌換至8/2。

除了咖啡優惠之外，萊爾富門市也將於4/29起至5/3止推出多項指定糖果巧克力「買1送1」，品項有歐維氏跳跳糖70％濃黑巧克力和莓好可可二重奏巧克力風味糖、卡娜赫拉的小動物檸檬乳酸風味軟Q糖、滋露草莓抹茶風味糖果、 UCC職人冰咖啡(無糖/有糖) 910mL、御禾坊京釀烏梅汁960mL。

另外還有「第2件5折」的大乾麵蔥燒牛肉風味、2件49元的惜惜康普茶清爽茶香/醇厚果香420mL，以及單件特惠65元的每日C-柳橙汁/葡萄綜合果汁800mL和單件特惠79元的火烤100%椰子水1000mL。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上皆有勞動節咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）

7-11門市也將於4/29起至5/3止推出一系列優惠，首先是民眾最愛的CITY全系列咖啡飲品，期間「任3杯直接打7折」（不提供線上寄杯），另外還有全店指定商品任選2件79折、3件75折優惠（啤酒3件79折），包括零食、飲料、甜點和冷凍食品等品項，通通都在優惠中。

除了能打折之外，7-11還要再加碼滿額折價優惠，期間只要消費單筆滿711元，搭配指定8大信用卡（國泰世華、中國信託、台新銀行、玉山銀行、富邦銀行、聯邦銀行、永豐銀行或新光銀行）結帳立刻折100元，相當於原價再打86折。

▲▼ 7-11勞動節優惠。（圖／7-11提供）

▲全店指定甜點、零食和飲料等品項可享「任選2件79折」、「3件75折」。

7-11還有線上咖啡優惠，4/29起至5/3止於OPEN POINT行動隨時取推出「CITY系列6大咖啡飲品」51杯優惠組合價，分別為CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶(品項可任選)999元。

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