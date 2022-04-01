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漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

▲▼漢堡王煙燻辣椒脆雞堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券開吃指定漢堡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新優惠券快收下！人氣速食品牌「漢堡王」宣布祭出入春最強「豪氣霸王省限定優惠券」了，網羅42種優惠狂省3000元，不僅有洋蔥牛肉堡、脆雞堡、薯條、雞塊等9大品項買1送1，還有激省百元個人餐，以及超值早餐爽嗑雞塊、美式買1送1，即日起限時59天開吃。

▲▼漢堡王脆洋蔥牛肉堡。（圖／業者提供）

▲脆洋蔥牛肉堡也有買1送1。

漢堡王最新「豪氣霸王省限定優惠券」來了，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／業者提供）

▲優惠券內容一次看。

同步還有超俗百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元，即日起至5月29日限時59天開吃。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

▲▼拿坡里推新品「老饕三角骨」。（圖／業者提供）

▲拿坡里新品「老饕三角骨」限時8折吃。

另，拿坡里近日則強勢推出新品「老饕三角骨」，將肉質鮮嫩的三角骨進行酥炸後，打造外酥內嫩的罪惡口感，接著灑上秘方胡椒粉，大口咬下鹹香好吃，肯定要衝吃一波，即日起於全門市開賣，還有限時8折嚐鮮價。

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