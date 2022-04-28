今天搶先開喝！超商限時5天「美式、拿鐵買2送2」

▲OK咖啡限時5天買2送2（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今天就先開喝！為迎接即將到來的51勞動節連假，OK mart祭出限時咖啡優惠，即日起至5月2日連5天爽喝「指定咖啡買2送2」，且不限冷熱，上班族快揪同事一起衝。另，全家則預計在4月29日至5月1日連3天推「大杯特濃美式買1送1」優惠。

OK mart連假限定咖啡優惠來了，即日起至5月2日限時5天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」，且不限冷熱，就是要讓上班族喝到爽；加碼再推夏季限定飲品嚐鮮價優惠，包括泰式奶茶只要39元，還有吃得到果肉的OLAND鳳梨蘋果茶也只要59元就能喝到。

▲全家周末限定爽喝特濃美式買1送1 。

另，全家周末限定「咖啡優惠」也宣布再加碼，4月29日至5月1日限時3天祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月2日至5月6日期間換完。

【你可能也想看】

►漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天 還有激省百元套餐

►一次4口味！再睡5分鐘手搖變身霜淇淋了 「綠茶+奶蓋」綜合款必吃

►99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下