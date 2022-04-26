99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

▲麥當勞歡樂送限定午茶食光來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉注意！人氣速食品牌「麥當勞」隱藏版銅板好康優惠再一發，驚喜於歡樂送祭出每日限時4小時的「午茶食光2+1」，一共有7款點心選擇，像是雞塊、勁辣香雞翅、漢堡等通通有可任選2種，再搭配1杯33元冷／熱飲，即可用99元優惠價爽吃一頓，下午茶就揪同事一起嗑爆。

▲點心7選2加飲料1杯只要銅板價99元。

麥當勞歡樂送「午茶食光」銅板優惠回來了，即日起每日下午1時至5時可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐，小確幸肯定不能放過。

▲漢堡王連7天爽吃20元牛肉排。

另，漢堡王也祭出超狂「佛系加菜」，4月27日起至5月3日只要用20元就能多吃1塊牛肉排，期間只要在門市購買華堡系列（華堡、雙層華堡、重磅牛 堡、美式花生牛肉堡），再加20元就多吃一層4.4盎司牛肉排，1顆漢堡限加購一次，就是要讓肉肉控吃到爽，提醒台積店、美光店、兒童樂園店不適用此優惠。

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