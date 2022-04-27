台中市府3員工確診　一蘭拉麵、一中豐仁冰、巨星KTV列足跡

▲台中今天本土新增356例，市府有3名員工確診，足跡包括一蘭拉麵、一中豐仁冰、醉鴛鴦等。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天本土個案新增356例，其中逢甲大學學生群聚新增30例，累計63例，市府經濟發展局、消防局和都市發展局各有1人確診，原本6名加護病房患者已轉普通病房，且只剩2人用藥，恢復良好，另也公布17處確診足跡，包括一蘭拉麵、一中商圈豐仁冰、超級巨星KTV、以及醉鴛鴦啤酒廣場，有足跡重疊民眾盡速至社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

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市長盧秀燕、衛生局長曾梓展和民政局長吳世瑋等召開防疫記者會，盧秀燕指出，居家照護申請人數截至今上午10時有1280人，795人已收案居家照護，258人評估中，其餘不符收案資格。

盧秀燕也說，市府有3名員工確診，經發局市場管理科1名內勤助理25日快篩確診，26日PCR證實，同辦公室匡列3人，都是陰性；消防局文昌分隊1名消防員26日確診，全分隊33人採檢陰性；都發局營造施工科內勤同仁26日PCR確診，同辦公室匡列7人，6人快篩陰性，1人PCR尚無結果。

她強調，市府早在上周就開始分艙分流上班，且每個人都有代理人，因此即使匡列居家隔離，業務不受影響。

隨著疫情延燒，因應超過9成確診者都是輕症或無症狀者，市府啟動29區「居家安心照護關懷中心」，各局處調派人力支援，盧秀燕早上視察西屯區居家安心照護關懷中心，為防疫第一線的同仁打氣，也化身「電話關懷人員」撥打電話關心居護民眾，目前居家照護個案有795人，居家照護者一天至少會接到2通電話，1通是市府委託的15家醫院的健康關懷電話，1通是區公所的生活關懷電話，呼籲民眾落實居隔配合防疫政策，一起度過疫情高峰。

▲▼台中市政府公布發送解隔離相關規定、關懷包發送流程和內容物。（圖／台中市政府提供，下同）

曾梓展表示，逢甲大學新增30例，學生都已回家居隔，校方對於校園、教室和宿舍都已完成清消，教學方面也做了完整配套，有關密切接觸者匡列九宮格原則，為座位前後左右1.5公尺內、有脫下口罩情況，才會考慮匡列居隔，匡列時間為確診者發病日或採檢陽性日的前2天，匡列對象為同住親友、同班同學、同辦公室或同場域密切接觸人員，如果接觸時間短，未超過中央定義接觸的15分鐘，共餐距離超過1.5公尺以上或有加隔板者，都改以自我健康監測防疫。

快篩劑數量部份，曾梓展說，目前全市還有5.3萬劑，已陸續發送到各衛生所，也跟廠商訂購30萬劑，到貨時間還在跟廠商催促中。

有關確診個案足跡，包括4月22日西屯區一蘭台灣台中朝富店、龍二日本料理食堂、沙鹿區府壽司、南屯區Myth ocean酒吧；4月23日北屯區川澤拉麵、北區川麵道進化北店、一中豐仁冰、西屯區超級巨星自助式KTV市政河南店、北區超級巨星自助式KTV公園店、西區樂室 LeRoom、南屯區美佳美早餐廚房、金美子純正韓式料理、南屯區醉鴛鴦花園廣場；4月24日築間幸福鍋物大雅店、萬客什鍋崇德店；4月25日區馨苑小料理北屯店、西屯區台中 Chill Play 去憂不累下午茶餐酒館。市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾至社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。