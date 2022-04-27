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台南+173！50人列居家照護　110人疫調追查傳播鏈

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布27日新增173確診，包含98例男性、75例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月18日至4月26日，其中包含50例為無症狀感染，173名個案中經匡列為居家隔離者採檢確診有50名、曾接觸確診者而染疫10名、具外縣市活動史個案3名，以及感染源疫調中個案110名。

黃偉哲市長說，27日全國8822例，台南市173例，中央流行疫情指揮中心宣布台南市179，但其中有6例是屬於外縣市，所以台南市是173，市府對於確診者都有居家照護的啟動，目前為止，台南市的確診者都屬於無症狀、輕症，其中台南173有50例是無症狀，其他的123例是輕症，台南市目前為止沒有中重症，這些個案中，有匡列相當多人為居家隔離，另外有110人因為感染源還在疫調中，27日也是3+4啟動的第2天，對於居家隔離的關懷以及解隔離部分，因為是3天的隔離、4天的自主防疫，自主防疫的要點包括不可以到人群密集的地方、不可以到餐廳內用，也不可以到人潮密集的地方，但可以上班、上課，隨時要戴好口罩，這部分跟各位朋友報告。

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▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，為避免快篩結果呈現陽性的民眾，等待防疫專線通報時間過長，27日起市民可持陽性結果的快篩試劑，前往台南市COVID-19社區採檢醫療院所進行PCR採檢；14間COVID-19社區採檢醫療院所包含柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、衛福部胸腔病院、新營醫院、台南醫院新化分院、吉安醫院、營新醫院、郭綜合醫院、台南市立安南醫院、台南市立醫院、高雄榮民總醫院台南分院、杏仁診所。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長說，居家隔離者為確定病例的密切接觸者、需進行3天隔離及4天自主防疫；居家檢疫適用對象為具國外旅遊史的入境者，10天檢疫期結束後再進行7天自主健康管理；居家照護對象則為69歲以下無血液透析、未懷孕、符合居家照護條件且非65至69歲獨居之COVID-19確診者；居家照護的確診個案同時符合下列二項條件，得解除隔離並進行 7天自主健康管理：有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解；距發病日或採檢日達10天。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院院長沈孟儒指出，這次疫情要有效抗疫成功取決於2點，1是老年人的疫苗覆率是否足夠及居家照護分流（99.5-99.6％都是無症狀者）的執行，以成大醫院為例，當成醫接獲確診個案，即會有專門醫師在24小時內以電話或視訊問診，以決定是否列為居家照護者，或是到醫院就醫，以有效維護醫療量能，作最有效的防疫醫療。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，台南市COVID-19預估確診、中重症及死亡比率分析為：台南市人口統計1855449人（統計至2022/03），預估確診比率15％=278317人；預估中症人數0.43％（依照指揮中心至4/18统計）=1196人；預估重症人數0.03％（依照指揮中心至4/18統計）=83人；預估死亡率0.05％（南韓）=139人。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增確診個案+173人，其中包含50例為無症狀感染，感染源疫調中個案110名。（圖／記者林悅翻攝，下同）


黃偉哲說，現在最重要的就是能夠讓醫療院所的醫療量能保存下來，避免產生院內感染，這段時間以來除了新營那邊的醫院，當初有小規模的院內感染之外，其它部份我們都還守的不錯，現在的部分在於無症狀跟輕症都居家，中症跟重症，還有年紀70歲以上的、60多歲有相關的疾病的、洗腎的、無人照顧獨居的、懷孕的，這些就往醫院送，以27日來講，台南市173位，佔全國8822的2％左右，台南還是努力在守，27日全國已經取消了實聯制，即日起不再做實聯制，但是請大家下載台灣社交APP，這能讓你自己在人群中或在外面，能即時得到警示周邊幾公尺內有確診者在你旁邊，但是不管有沒有被警告到，其實口罩戴好，保持社交距離還是比較重要，因此呼籲市民朋友們，規定都是全國一致，很多防疫的方式也是全國一致，打疫苗全國也都差不多，第一劑80幾％，第二劑79-80％之間，第三劑是56-60％之間，其實都差不多，但為什麼有些地方能夠守的，要不守住，這就靠我們自己個人能夠把口罩戴好，因為疫苗都已經衝的差不多了，對於一些公共場合的密閉場所，大家都能夠少去，能夠少去的話，就減少一些暴露的機會，減少一些染疫的機會，也保護了自己和家人，希望大家多小心注意。

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