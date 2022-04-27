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台中今6千人解隔離！快篩劑告急　盧秀燕：人力物資嚴重不足

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，她當場也示範如何使用血氧機。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕27日視察西屯區居家照護中心時表示，台中市有9千人居家隔離，今天就有6579人解隔離，未來4天自主防疫，希望民眾每天一定要自主快篩，陰性才可戴口罩出門，工作及採買，但禁止餐廳內用餐、聚會等，這周快篩劑還足夠供應，下周就沒把握了，面對龐大的照顧需求，市府人力和物資都嚴重不足，但市府會努力撐過去，也希望市民配合防疫。

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

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國內疫情延燒，因應輕症或無症狀者居家照護成為重要防疫模式，台中市政府啟動29區「居家安心照護關懷中心」，跨局處調派人力支援，盧秀燕上午前往西屯區公所關懷中心視察，除為防疫同仁打氣，更撥打電話關心居護民眾，還介紹關懷包內有泡麵、小包沖泡式麥片、餅乾、甜品及蔬果汁、快篩試劑3劑、體溫計、垃圾袋、口罩及宣導單，並首創配置血氧機供民眾偵測血氧濃度。

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

盧秀燕表示，因為全國確診人數快速上升，防疫人力嚴重不足，包括確診者、居家隔離者，也就是沒有染疫、只是與確診者接觸者，以及從國外回來的居家檢疫者，都是市府的照顧對象，3類對象約有上萬人，人數眾多，因此，目前市府人力、物資都是嚴重不足，是非常艱辛難熬的一段時間。

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

盧秀燕指出，中央近日臨時宣布實施居家隔離「3+4」新制，居隔期大幅縮短為「3+4」，台中市居家隔離者約有9000人，今天解隔離約有6579人，按CDC規定，解隔離不用通知書，時間一到即可解隔離，但未來的4天自主防疫，民眾每天一定要自主快篩，陰性才可戴口罩出門，可去工作及採買，但禁止餐廳內用餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

▲▼台中市長盧秀燕視察居家照護中心時表示，今天有6千人解隔離，快篩劑還夠，但下周沒把握，人力和物資都嚴重不足。（圖／台中市政府提供，下同）

至於快篩劑數量，盧秀燕說，台中市這周勉強足夠提供給居隔者，下周就沒有把握，目前市面上因為中央徵用，一劑難求，有些市民不是居隔、居照、居檢者，但想要篩篩看，中央說5月開始，將比照口罩實名制方式供貨，讓市民按照一定規範採買，這方面中央將會進一步宣布。

盧秀燕還說，居家照護民眾一天至少會接到兩通電話，除台中委託的15家醫院，醫療人員會打來提供醫療服務之外，區公所人員也會打電話，除提供關護包，對確診個案也會每天關懷。

民政局長吳世瑋表示，各區居家照護關護中心由區長擔任指揮官，以西屯區公所為例，由建設局指派副指揮官1名，並由建設局、運動局及原民會各派1名人員及1名代理人員，共計6人進駐，協助居家照護民眾包括生活物資及送餐、關懷包發送、垃圾清運、緊急就醫後送、心理諮詢及長照、必要的寵物照顧需求、弱勢家戶協助及其它緊急事故協助等。

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