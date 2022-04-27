金門不跟進！「繼續推實聯制」　確診者搭2班機時間曝

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門今（27）日新增5名本土案例，其中3人在防疫旅館PCR陰轉陽確診，2人從台灣本島搭乘班機到金門後出現不適症狀，採檢後確診，密切接觸者已匡列居家隔離者8人。縣長楊鎮浯強調，基於穩定地區民心及防疫需求，本縣所屬機關、學校及圖書館等公共場域，仍會堅持繼續實施實聯制，也呼籲本縣大型商家、賣場等業者能配合縣府政策。

▲0427金門防疫記者會。（圖／金門縣府提供，下同）

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居家隔離陰轉陽之3個案中，分別為20多歲女性，CT值29.55，無症狀；50多歲女性，CT值36.27，無症狀；未滿10歲女性，未接種疫苗，CT值25.01，出現發燒症狀。

自台灣本島返金的2例，分別為30多歲男性，24日抵達金門，26日出現喉嚨癢症狀，自家快篩陽，就醫採檢確診，CT值12.08；30多歲男性，22日抵達金門，24日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，26日就醫確診，CT值10.12。

確診者足跡包括24日搭乘14：10華信航空臺中往金門航班、25日御饌屋、26日卡市達創業加油站；個案5(K40)搭乘22日17：00華信航空臺北往金門航班。

快篩試劑實名制販售據點共計10處，自28日開始實施，包含烈嶼衛生所、金寧鄉衛生所、大賀藥局、大森藥局、金志忠藥局、康總藥局、仁愛復興藥局、大山藥局、百泰藥局、大金藥局。每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，憑健保卡領取每人每次限領1份，無年齡限制，需持有健保卡或居留證，1份為5劑，每劑100元，共500元；購買時段採分流制，身分證尾數單數可在週1、3、5購買；身分證尾數雙數可在週2、4、6購買；週日則不限制。