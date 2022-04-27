台中+356！逢甲大學群聚增30人染疫　最新17處足跡熱點曝光

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

全國今(27)日本土確診新增8822例，台中市本土個案新增356例，依指標個案分類，校園群聚42例（其中逢甲大學新增30例，累計63例）、職場群聚18例、家庭及朋友群聚71例、市府三局處個別零星同仁確診。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，中央宣布即日起「取消簡訊實聯制」，提醒大家外出落實防疫規定，戴口罩、維持安全距離；另市府也公布17處足跡熱點，提醒民眾注意。



盧秀燕指出，居家照護截至今日10時已送出1280位進行評估，其中795位已收案居家照護，258位評估中，227位未符合收案條件；專責病床病床數共318床，其中已使用數為136床(42.77%)、可使用數為182床(57.23%)。



針對線上疫調系統成效，盧秀燕表示，隨著個案數越來越多，為控管人力與即時疫調，市府從昨日起實施線上疫調回報機制，截至昨日23時，接獲通個案共331案，已完成疫調284案、疫調中47案，其中，已完成疫調的個案中，有121件個案使用電子疫調單，使用比例4成2，顯示電子疫調單有效協助完成疫調。



此外，隨著疫情延燒，因應超過9成確診者都是輕症或無症狀者，市府啟動29區「居家安心照護關懷中心」，各局處調派人力支援。盧秀燕今早視察西屯區居家安心照護關懷中心作業，為防疫第一線的同仁打氣，也化身「電話關懷人員」親自撥打電話關心居護民眾，了解民眾在家裡的生活狀況，以及身體狀況是否安好。

盧秀燕說，目前台中居家照護個案有795名，西屯區有67人，居家照護者一天至少會接到兩通電話，除市府委託的15家醫院主責健康照護外，也會接到區公所關懷中心的來電關心，對於居家照護者的基本需求，市府都可即時協助，感謝同仁日以繼夜守護市民，也呼籲民眾落實居隔配合防疫政策，詳實回報匡列人數，一起度過疫情高峰。

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衛生局表示，台中市目前正居家隔離者約有9,000人，今日解隔離約有6,579人。有關密切接觸者匡列九宮格原則，為座位前後左右1.5公尺內、有脫下口罩情況，才會考慮匡列居隔，匡列時間為確診者發病日或採檢陽性日的前2天，匡列對象為同住親友、同班同學、同辦公室或同場域密切接觸人員。若接觸時間短，未超過中央定義接觸的15分鐘，共餐距離超過1.5公尺以上或有加隔板，在沒有特殊感染風險下，都改以自我健康監測防疫。

衛生局補充，中央近日宣布實施居家隔離「3+4」新制，按規定，解隔離不用通知書，時間一到即可解隔離，但4天自主防疫，希望大家遵照CDC規定，每日務必自主快篩，陰性才可戴口罩出門，出門可去工作及採買生活必需品，但禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸等，請大家確實遵守規範。