周末搶喝！超商限時3天「大杯特濃美式買1送1」

▲全家周末咖啡買1送1小確幸本周再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸加碼了！繼上周的特大杯經典美式買1送1後，全家周末好康再度祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止，4月29日至5月1日限時開跑。另，7-11也於4月29日起連5天也在APP推「「CITY系列6大咖啡飲品可享51杯優惠組合價」，咖啡控把握機會囤一波。

全家周末限定「咖啡優惠」再加碼，4月29日至5月1日限時3天祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月2日至5月6日期間換完。

▲7-11推出限時5天「6大咖啡飲品」組合優惠價。

另，7-11也將在4月29日起至5月3日限時5天於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY系列6大咖啡飲品享51杯優惠組合價」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶（品項可任選）999元。

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