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螞蟻人選擇障礙！台中「飲料街」狂擠8間手搖店　網看傻：台北輸慘

▲台中「飲料街」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲台中「飲料街」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣人愛喝飲料，加上手搖飲料店的利潤不錯，因此成為不少年輕人創業時的選擇。一名女網友近日經過台中市大智路時，竟發現短短一條街上，出現8間手搖飲店，讓她看傻直呼「以為台北手搖杯店最密集，沒想到台中更誇張」，文章一出，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，只見台中市大智路上，有8間飲料店並排開在同一側的馬路旁，由左到右分別為「水巷茶弄」、「五桐號」、「原典」、「茶湯會」、「日見」、「50嵐」、「可不可」以及「聆茶」，超密集的飲料店也讓她不禁笑稱，「剩下的幾家是不是也要跟進餒。」

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▲台中「飲料街」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「好幸福，超多選擇」、「在那邊生活兩個月，每天的飲料選擇障礙是最讓人懷念」、「每天都可以喝不一樣的啊，滿好的」、「一停車很多眼睛就盯著要去哪間」、「還以為新北板橋中山路二段很強」、「台北輸慘，飲料店真的超少！台中很多地方都是一條路好幾家飲料店」。

另外，也有網友分享各地「飲料街」，表示「楠梓藍田路那邊也有」、「太平樹孝路才是飲料一條街」、「還有看過楊梅的大成路，也是在同一條，至少10家」、「可以到大里成功路看看，一條路大小品牌幾乎都有」、「彰化市的民族路也是哈哈」、「你應該沒去過美村路吧，大智路的還不算有名的」、「東海也是，吃的要走進巷子內」。

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