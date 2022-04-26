超市10大商品塑膠包裝「1年塞滿4443輛垃圾車」　環團喊話該裸賣了

▲綠色和平指出，超市通路高達9成生鮮商品使用一次性塑膠包裝，用完就丟。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

綠色和平和成功大學團隊共同調查發現，台灣民眾過去10年間到超市購買生鮮蔬果頻率增加45%，每年來自超市十大類商品製造至少18億件、大約1.5萬噸塑膠垃圾，塞滿約4443輛垃圾車。其中「蔬果」的非必要塑膠包裝比例最高，以超市販售的4入蘋果為例，包裝共使用4個緩衝包材與1個塑膠袋，最終都會成為消費者必須自行處理的垃圾。

綠色和平說明，十類主力商品為水果、蔬菜、雞蛋、米、瓶裝水、瓶裝飲料、瓶裝牛奶、沐浴洗髮用品、洗衣精、清潔劑，若將超市和量販2大通路總和計算，1年的塑膠包裝用量約31025公噸，至少有36億件塑膠包裝。

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成功大學環境工程學系助理教授林心恬團隊調查，綜合經濟部與農委會等數據，蔬菜、水果、瓶裝飲料超市年銷量超過7億件，若能從蔬果品項少用塑膠包裝，就有顯著的垃圾減量效果。林心恬認為，超市市占率高，減塑潛力大，建置模型推估透過減量、循環、自備容器等策略共可減少垃圾量約8270公噸、相當於16541場淨灘垃圾量，也能帶來近57座大安森林公園的減碳效果。

▲超市主力商品包裝垃圾量＆減量潛力圖。



綠色和平減塑專案主任唐安指出，超市通路高達9成生鮮商品使用一次性塑膠包裝、用完就丟，超市每年銷售上億件蔬果就同時製造上億件垃圾，需要政策介入及通路業者投入改善；若政策規範或超市自主改為裸賣，對於減少臺灣整體垃圾量與碳排放都有正面效果。

綠色和平提到，超市蔬果裸賣已在全球推行，法國於2021年頒布蔬果裸賣法規，依照蔬果的特性及容易耗損的程度，列出可優先去除包裝販售的30種蔬果，香港百佳超市也計畫在50間門市設置蔬果裸賣專區，超市裸賣成為減塑的必然手段。

唐安說，減少塑膠包裝不僅是解決塑膠危機，更是減少產品碳排放、減緩氣候危機的必經之路。綠色和平強調，長遠而言，政府必須檢視一次性塑膠全生命週期所產生的衝擊，從生產、設計、銷售到最終處理制定規範。