台灣民意／陳時中防疫表現拿70分　蔡英文施政獲近半民眾贊同

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，確診人數已連日破千，台灣民意基金會26日公布最新民調，對於指揮官陳時中領軍的中央流行疫情指揮中心，有42.5%民眾給予80分以上高分、16.5%給予61-79分、18.7%給予60分、10.6%給予50-59分，最後7.1%給予0-49分，平均下來可得70.22分，相較去年9月所做調查上升2.75分。

在這波疫情中，對於指揮中心表現，有42.5%民眾給予80分以上高分、16.5%給予61-79分、18.7%給予60分、10.6%給予50-59分，最後7.1%給予0-49分，平均下來可得70.22分，相較去年9月所做調查上升2.75分。

在贊不贊成與病毒共存政策的調查中，有12.8%民眾非常贊成、32.2%還算贊成、5.8%沒意見、29.7%不太贊成、16.6%一點都不贊成、2.9%不知道，贊成方有45.0%、不贊成46.3%、沒意見5.8%，顯見正反雙方十分拉鋸。

而在總統蔡英文聲望部分，有13.0%民眾非常贊同蔡英文施政方式、36.9%還算贊同、9.5%沒意見、23.2%不太贊同、12.4%一點都不贊同、5.0%不知道，贊同方49.9%、不贊同35.6%、沒意見9.5%，可見蔡英文聲望仍維持高檔。