翻轉稻草焚燒觀念　台東環保局宣導稻草再利用

▲台東縣環保局宣導稻草再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年6月及12月是台東2期稻作的收割期，往年該期間常見農民在田間焚燒稻草空氣污染的情形，不但影響空氣品質，也恐危害人體健康與安全，近年來，台東縣環保局於今(25)日上午在關山米國學校舉辦「改善稻草燃燒暨再利用宣導說明會」，邀請台東農改場張繼中副研究員講解稻草燃燒問題與相關法規，提供農友採用稻草切碎翻耕掩埋及使用分解菌、沼渣沼液等加速稻草腐化等再利用做法，翻轉焚燒稻草的觀念，讓農業資源循環再利用，維護台東優質的好空氣！

台東縣政府表示，台東空氣新鮮、水質純淨、土壤零污染，孕育出品質優良的稻米，但每到稻作收成期後，仍可見焚燒稻草的景象，所產生含有空氣污染物的煙霧，會影響空氣品質、人體健康及交通安全，稍有不慎甚至引發火災，恐涉及違反空氣污染防制法、社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、消防法等相關規定，呼籲農友不要焚燒稻草，多採用稻草破碎就地翻耕掩埋及應用分解菌等循環再利用、友善環境耕作的做法，農業與環境永續發展。

張繼中副研究員會中則說明稻草分解菌及沼渣沼液在水稻栽培之應用技術，可幫助稻草加速分解，增加土壤養分、減少肥料用量及施肥工資等好處，亦可提升產量，且米質亦不受影響。



環保局指出，焚燒稻草會產生二氧化碳、細懸浮微粒及煙霧等空氣污染物，可依空氣污染防制法罰款1,200元至10萬元，而且焚燒高溫會破壞表土微生物，甚至可能造成土壤酸化、地力下降，對環境與稻米生產有害無利，期藉由相關法規、稻草翻耕掩埋及使用分解菌、沼渣沼液等再利用技術的宣導說明，翻轉焚燒稻草的觀念。

環保局除加強宣導外，也會主動於稻作收割期間加強執行駐點稽巡查工作，呼籲農友，稻草真的不要燒，多採用再利用的方式，避免違反空氣污染防制法而受處罰款，守護空氣品質、也守住荷包。