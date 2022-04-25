　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

翻轉稻草焚燒觀念　台東環保局宣導稻草再利用

▲台東縣環保局宣導稻草再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局宣導稻草再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年6月及12月是台東2期稻作的收割期，往年該期間常見農民在田間焚燒稻草空氣污染的情形，不但影響空氣品質，也恐危害人體健康與安全，近年來，台東縣環保局於今(25)日上午在關山米國學校舉辦「改善稻草燃燒暨再利用宣導說明會」，邀請台東農改場張繼中副研究員講解稻草燃燒問題與相關法規，提供農友採用稻草切碎翻耕掩埋及使用分解菌、沼渣沼液等加速稻草腐化等再利用做法，翻轉焚燒稻草的觀念，讓農業資源循環再利用，維護台東優質的好空氣！

台東縣政府表示，台東空氣新鮮、水質純淨、土壤零污染，孕育出品質優良的稻米，但每到稻作收成期後，仍可見焚燒稻草的景象，所產生含有空氣污染物的煙霧，會影響空氣品質、人體健康及交通安全，稍有不慎甚至引發火災，恐涉及違反空氣污染防制法、社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、消防法等相關規定，呼籲農友不要焚燒稻草，多採用稻草破碎就地翻耕掩埋及應用分解菌等循環再利用、友善環境耕作的做法，農業與環境永續發展。

張繼中副研究員會中則說明稻草分解菌及沼渣沼液在水稻栽培之應用技術，可幫助稻草加速分解，增加土壤養分、減少肥料用量及施肥工資等好處，亦可提升產量，且米質亦不受影響。

環保局指出，焚燒稻草會產生二氧化碳、細懸浮微粒及煙霧等空氣污染物，可依空氣污染防制法罰款1,200元至10萬元，而且焚燒高溫會破壞表土微生物，甚至可能造成土壤酸化、地力下降，對環境與稻米生產有害無利，期藉由相關法規、稻草翻耕掩埋及使用分解菌、沼渣沼液等再利用技術的宣導說明，翻轉焚燒稻草的觀念。

環保局除加強宣導外，也會主動於稻作收割期間加強執行駐點稽巡查工作，呼籲農友，稻草真的不要燒，多採用再利用的方式，避免違反空氣污染防制法而受處罰款，守護空氣品質、也守住荷包。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／北市增1050例　「6行政區」確診破百
連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還
王少偉確診首發聲　揭驚人現況
LIVE／北市+1050例！確診自主填單今上線　柯文哲最新說
快訊／桃園+696！　和碩再增105確診
快訊／台中首破200例確診！　19處足跡曝
快訊／台南+63！31足跡曝光　多家美食上榜
快訊／基隆今增337例　宣布「不再公布足跡」
快訊／北市12萬國高中生遠距上課　「酷課雲」塞爆當機了
快訊／高雄+123　49處確診足跡公布
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

國中小班班有冷氣　台東連線全國同步啟動智慧節能

翻轉稻草焚燒觀念　台東環保局宣導稻草再利用

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限　中央點頭

青草湖國小新建活動中心動土　有舞台、球場、半戶外多功能空間

110年普查將展開　台東縣邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

國中小班班有冷氣　台東連線全國同步啟動智慧節能

翻轉稻草焚燒觀念　台東環保局宣導稻草再利用

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限　中央點頭

青草湖國小新建活動中心動土　有舞台、球場、半戶外多功能空間

110年普查將展開　台東縣邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

7外資看瑞昱目標價「4降3不變」　最高價600元、最低430元

快訊／北市居隔總人數17816人　柯文哲要推「以篩代隔」

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

快訊／北市6行政區確診數破百　7醫院社區篩檢「陽性率高達5.3％」

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

美超級財報週　蘋果、微軟等重量級科技股輪番上陣

股匯雙殺！新台幣重貶1.1角收29.37元　創19月新低

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

地方熱門新聞

台中后里幼兒園一班8童確診

中區疫情指揮官打臉沈政男

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

立委魯明哲助理確診　議員打三劑也中

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限

南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金

台南4月份維持現行防疫措施

台南與全國同步啟用班班有冷氣

桃園竹圍里即將消失　春季健走向故里道別

更多熱門

相關新聞

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香想買

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香想買

台東市攤販協會有感於醫護辛勞，25日發動會員在衛福部台東醫院門口擺攤，現場製作國民美食送給醫護當成午餐，謝謝他們在疫情期間的辛勞；現場香味四溢，竟有10多位民眾聞香而來詢問大腸包小腸一份多少錢，攤商笑笑說，「抱歉今天不做生意，這是送給醫院的愛心物資喔！」

台東連線全國同步啟動智慧節能

台東連線全國同步啟動智慧節能

110年普查將展開　台東普查人員勤前研習

110年普查將展開　台東普查人員勤前研習

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣奪3特優6優等

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣奪3特優6優等

台東+29！酒吧傳播鏈擴大感染同住者

台東+29！酒吧傳播鏈擴大感染同住者

關鍵字：

稻草 燃燒 台東

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面