國中小班班有冷氣　台東連線全國同步啟動智慧節能

▲台東連線全國同步啟動智慧節能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動校園「班班有冷氣」順利達標，全縣117所國中小及分校已全數完成電力改善工程、冷氣裝設、能源管理系統建置等；縣長饒慶鈴今(25)日於新生國中與全國連線啟動冷氣，讓學子們有更安心舒適的學習環境。

縣長饒慶鈴表示，行政院擬定111年5月前達成「班班有冷氣」政策，且為維護用電安全，全面啟動校園電力改善工程，「班班有冷氣」計畫改善117所國中小本、分校共231棟校舍電力系統，設置2,068間教室冷氣及能源管理系統，總經費達8億7000萬餘元，5月起，各校學生在校作息時間內使用冷氣所衍生的電費及維護費，由中央補助款支應，不會再向學生收取費用。

饒慶鈴進一步說明，為提供孩子在舒適、安全的環境中安心學習，台東縣政府自109年即全面進行電力設備盤點與規劃，改善老舊電力工程、新設電力系統及冷氣裝設、建置能源管理系統(EMS)等，並於4月14日通過全縣國中小整體壓力測試。

台東縣因為學校分散、偏鄉招標不易，也面臨技師人力有限、原物料上漲、缺料、缺工、疫情影響，因此將全縣國中小分為29群，分群改善電力，感謝台電公司、電機技師、冷氣裝設及電器、電力維護業者及能源系統管理廠商全力支持，甚至跨縣市專業支援，也要感謝學校總務工作同仁及相關學校夥伴接下這個具有時間壓力及挑戰的工作，且努力克服萬難，讓台東在2年期限內順利完成班班有冷氣之政策任務。

教育處指出，台東縣各校為達到減熱創能，節能減碳效益，採用「能源管理系統（EMS）」監控冷氣用電量、太陽能發電量、減碳量等數值，透過平台的可視化數據，平衡尖離峰的供電，強化能源管理運用與生產，發揮創能、儲能及節能目的，推動校園空調自動需量反應方案，具體制定最有效率的用電策略，為打造台東慢經濟，朝向智慧城市、節能校園邁進。