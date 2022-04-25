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全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣勇奪3項特優及6項優等

▲台東縣勇奪全國師生鄉土歌謠3項特優及6項優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣勇奪全國師生鄉土歌謠3項特優及6項優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

教育部為培養教師與學生學習鄉土歌謠及母語之興趣，加強各級學校師生對多元文化的認識，並推展鄉土歌謠教學，以落實本土音樂教育，日前在台東縣舉辦全國師生鄉土歌謠比賽，也是睽違16年後再度由台東縣承辦，並選拔9團隊代表參加，結果勇奪3項特優及6項優等，其中，賓茂國中連續3年榮獲原住語系國中團體組特優。

為了展現全國各級學校師生學習鄉土歌謠的教學成果，提供孩子展演競賽的舞臺，由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦、台東縣政府承辦「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，分為原住民語系、閩南語系、客家語系、東南亞語系等4類組，共有來自全國各縣巿國小至大學師生代表238隊10,906位參賽者競逐。

▲台東縣勇奪全國師生鄉土歌謠3項特優及6項優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣勇奪全國師生鄉土歌謠3項特優及6項優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣參加110學年度全國師生鄉土歌謠比賽優勝成績如下:榮獲特優學校-原住語系國小團體組新興國小、原住語系國中團體組賓茂國中 (連續3年特優)、東南亞語系國小團體組豐榮國小。

榮獲優等學校-閩南語國小團體組豐榮國小、閩南語國中團體組關山國中、桃源國小客家語系國小團體組、海端國中客家語系國中團體組、東南亞語系教師團體組桃源國小、國立關山工商原住民語系高中職團體組。

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