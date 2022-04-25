110年普查將展開　台東縣邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧

▲台東縣普查處邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年工業及服務業普查工作即將於6月1日起進行全面實地訪查的工作，並提前於5月18日起開放網路填報，台東縣工業及服務業普查處特別邀集參與普查的普查員、審核員等，於日前分為4梯次舉辦全面訪查勤前會議，期熟悉如何判定對象、普查表填表須知等作業方式。



台東縣工業及服務業普查處表示，此次工業及服務業普查將於111年6月1日至7月31日全面展開實地訪查，並提前於5月18日起開放網路填報，民眾可善加使用，參與普查工作人員包含主計、工商、民政等有關公務人員，投入約200名人力，預計訪查家數約1萬2千689家，訪查對象包括從事普查行業範圍內之經濟活動、設有固定營業場所及備有營業設備及從業人員，均為全面訪查普查對象。



爲讓民眾放心接受訪查，並讓參與普查的同仁了解及熟悉相關的作業方式與流程，普查處特別於4月21日、22日、26日、27日分為4梯次在台東縣稅務局3樓大禮堂，邀集調查人員(包含審核員、指導員、普查員及預備普查員)進行全面普查勤前會議，向參與會議人員說明普查概要及對象、普查表填表須知及審核方法、行業歸類範例說明、普查名冊判定作業、攤販判定作業及網路填報、實地訪查重點手冊說明及普查表範例實作等，並以綜合討論方式了解普查員可能遇到的問題。