攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

▲攤協現做餐點送部東助抗疫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市攤販協會有感於醫護辛勞，25日發動會員在衛福部台東醫院門口擺攤，現場製作國民美食送給醫護當成午餐，謝謝他們在疫情期間的辛勞；現場香味四溢，竟有10多位民眾聞香而來詢問大腸包小腸一份多少錢，攤商笑笑說，「抱歉今天不做生意，這是送給醫院的愛心物資喔！」

製作後山香腸的攤商許雅婷本身具有護理背景，一接到攤販協會理事長蔡宗緯的電話立馬答應，光是備料就花了半天時間；夜市著名的鮮奶泡芙業者黎賢文雖是印尼籍，也當下表達對醫護的支持；果茶業者羅永豐更是自備帳篷，上午九點就到部東搭棚準備，讓總共3位攤商避開當天30度的高溫；他們在部東醫院協助之下找到一個角落各自開始製作餐飲，3個小時下來總共送出750份套餐組合，由院方當場分送醫療和護理單位，讓他們吃到剛出爐、熱騰騰的午餐，只是國民美食威力驚人香傳千里，約有10多位民眾陸續在攤商前排隊希望購買，被攤商告知這是專送醫護的愛心物資，才說好想吃好可惜。

▲攤協現做餐點送部東助抗疫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東市攤販協會理事長蔡宗緯說，去年疫情期間送過超大雞排給部東，現在疫情再起，回想起來總希望讓醫護能夠吃到溫熱的食物，才會事先和院方協調場地並發動會員製作熱食為醫護打氣加油；國民美食由院方護理科主任周淑娟代表接受，她說疫情延燒期間，護理單位最能感受到民眾的心情變化，她也心疼全體護理師承受的工作與家庭壓力，來自社會各界的鼓勵和體恤，正是醫護能夠繼續堅持的動力。