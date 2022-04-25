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陳建仁完整分析台灣防疫措施　建議採購快篩試劑、口服抗病毒藥物

▲▼陳建仁出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對近來本土疫情，前副總統陳建仁發文表示，除了繼續提升疫苗覆蓋率外，仍須採購足量的快篩試劑和口服抗病毒藥物，採行因應Omicron病毒傳染特性的全新防疫措施，確保重症與死亡減至最少，以維持正常生活與經濟發展。

陳建仁透過臉書表示，新冠肺炎大流行促使全球醫藥科技突飛猛進，在很短的時間內，研發量產診斷試劑、疫苗和抗病毒藥物。在這段期間，新冠肺炎病原體SARS-CoV-2也不斷快速演化，找尋自己的生命出路，「人類與病毒之間的競賽，是瞬息萬變的，防疫措施也必須隨時檢討、與時俱進」。

陳建仁提到，Omicron病毒於2021年底在南非出現後，夾著極高的感染力和極低的重症率，橫掃世界各國，導致疫情大幅變化，2022年3月下旬，台灣開始Omicron病毒的社區擴散，到了4月下旬，台灣和世界上10個主要國家的疫情有何差異呢？

對此，陳建仁分析，台灣的每天新確診率，從1月1日的每百萬人1人，增至4月22日的每百萬人口91人，特別是在3月中旬以後，呈現明顯的指數增加；但是，在這段期間，台灣的每百萬人口每天新確診人數，仍比其他10國低很多。

他說，這10個國家都已經越過感染高峰，英國、加拿大、澳洲、美國、法國的高峰都在1月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為：2682人、1088人、4235人、2426人、5437人；另外，日本、新加坡的高峰都在2月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為750人、3360人；紐西蘭、南韓、德國的高峰都在3月份，最高每百萬人口每天新確診人數，分別為4297人、7894人、2998人。

陳建仁表示，從每百萬人口每天新確診人數的7天滾動平均數來看，台灣是每百萬人口91人，遠低於其他10個國家的145至1720人。

他指出，從11個國家截至2022年4月22日的每百萬人口累積確診人數來看，台灣是每百萬人口1974人，遠低於其他10個國家的6萬89人至41萬8531人。

陳建仁提到，11個國家2022年1月1日至4月22日的每百萬人口每天新死亡人數的7天滾動平均數，台灣的每天新死亡率從1月1日的每百萬人口小於0.01人，增至4月22日的每百萬人口0.01人。在這段期間，台灣的每百萬人口每天新死亡人數遠比其他10國低很多，這10個國家每百萬人口每天新死亡人數都曾高達1人以上。

陳建仁指出，11個國家在2022年4月22日的每百萬人口每天新死亡人數的7天滾動平均數，台灣是每百萬人口0.01人，遠低於其他10個國家的0.35至4.1人；而11個國家截至2022年4月22日的每百萬人口累積死亡人數，台灣是每百萬人口36人，遠低於其他10個國家的122人至2977人。

陳建仁說，11個國家截至2022年4月15日的每10萬人口估計累積超額全死因死亡人數，紐西蘭、台灣、澳洲都是負值，分別是每10萬人口-37人、-23人、-14人，遠低於其他7個國家的25人至352人，「換句話說，在新冠肺炎疫情期間，多數國家的全死因死亡率，都大於非疫情期間，例外就是紐西蘭、台灣、澳洲」。

陳建仁表示，台灣既不封城，也不普篩，而是應用智慧科技、大數據、電子圍籬來強化「精準疫調匡列」、「嚴謹檢疫隔離」、「維持衛生習慣」等措施，在2020年維持相當長期的零確診，以及全球少見的GDP正成長。

他強調，由於國際疫苗採購受阻與供應延遲，而國內疫苗研發時程較長，再加上AZ疫苗不良反應被誇大報導，使台灣的疫苗接種覆蓋率到了2021年6月1日只有1.3%。幸好有日本、美國、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、捷克先後捐贈900萬劑疫苗，政府與民間基金會採購疫苗又陸續抵達台灣，加上萬華爆發Alpha病毒疫情，民眾施打意願回升，在2021年底的第1、2劑疫苗覆蓋率已趕上歐美國家。

陳建仁提醒，目前台灣仍有相當多打完2劑疫苗，尚未達到可以接種第3劑疫苗時間的民眾；因此，除了繼續提升疫苗覆蓋率外，仍須採購足量的快篩試劑和口服抗病毒藥物，公平分配至基層醫療院所，採行因應Omicron病毒傳染特性的全新防疫措施，來確保重症與死亡減至最少，以維持正常生活與經濟發展。

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