美麗島民調／2024總統賴清德30%第一　朱立倫3%

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文任期8年將屆，2024由誰入主總統府備受關注，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，最高為副總統賴清德30.9%，其後依序是新北市長侯友宜22.2%、台北市長柯文哲10.6%、前副總統陳建仁8.6%、而國民黨主席朱立倫僅剩3.2%，慘淪吊車尾。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，這次民調反映兩件事，柯文哲最高曾到17%，代表當時的民眾黨很強，「我是挺柯文哲的，但顯然『誰家的狗』事件傷到他」，而朱立倫3.2%的民調是被「魚死網破」害到、被羅智強一個人搞死，「一個被狗害到、一個被魚害到，3.2%的支持度，理論上我下次民調沒必要放他欸！」

對於民調剩3%，朱立倫24日受訪時回應，對於個別民調不予置評，自己心中完全沒有個人的想法，只有國民黨好、只有國民黨贏，現階段就是全心全意地打好這場選戰。

吳子嘉說，比較意外的是，此次民調新加進來的陳建仁有8.6%支持度，不能小看這8.6%，因為今年2月的調查中，蘇貞昌的總統支持度只有3.7%，鄭文燦在去年12月的民調中也只有4.3%，中廣董事長趙少康在去年2月的民調也僅6.1%。

政黨支持度部分，民進黨此次好感度45%、下降4.8%，國民黨好感度22.5%、下降3.7%。