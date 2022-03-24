陳建仁、陳時中、林佳龍誰選北市？　林鶴明親曝綠營佈局進度

▲陳時中、陳建仁、林佳龍。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛、ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

對於2022年底台北市長選戰，民進黨是要提名前副總統陳建仁、衛福部長陳時中，還是前交通部長林佳龍，民進黨副秘書長林鶴明24日受訪時說，民進黨有自己的節奏，選對會、工作小組跟主席都在徵詢，大家不斷交換意見，任何人都有可能，相信選對會都是廣泛徵詢。

外傳副總統陳建仁、衛福部長陳時中都是民進黨2022年底台北市長的人選，而林佳龍則是有意願投入此一選戰。不過，根據民進黨目前的規劃，可能要到6月才會處理北市候選人的問題。

對此，林鶴明24日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，民進黨有經過中常會、中執會，成立選對會，有工作小組在運作，分不同縣市一步步處理，接下來這個月中執會提名第二波也會出爐。

林鶴明表示，外界關心北部縣市，還是一樣在徵詢過程中，民進黨有自己的節奏，現在的節奏跟過去不太一樣，現在的變化很快，很容易短時間就全國關注。

「所以選戰節奏上，我們有自己的節奏。」林鶴明說，選對會、工作小組跟主席都在徵詢，大家不斷交換意見，回顧2014年時，民進黨跟柯文哲也是整合到8月才完成。

林鶴明表示，任何人都有可能，相信選對會都是廣泛徵詢，至於人選方面他則沒有參與其中，外界民眾跟媒體的點名，他則尊重大家的點名。