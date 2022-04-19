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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參訪彰化高中被問「角逐總統大位」　陳建仁：一切靠上天安排

▲前副總統陳建仁受邀到彰中演講。（圖／校方提供 唐詠絮攝）

▲前副總統陳建仁受邀到彰中演講。（圖／唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

適逢國立彰化高中80周年校慶，前副總統陳建仁與夫人今天受邀到彰中參訪，並與800名學生演講，會後開放學生提問，「您已加入民進黨，是否要角逐2024年總統還是為台北市長做準備」，而陳建仁一席話沒有做出否定，表示「這要由2,300萬國民決定，一切都要靠上天安排」。

陳建仁擔任副總統時為無黨籍，日前加入民進黨，又擔任小英之友會全國總會榮譽總會長之職，參選動向備受各界矚目，有一說是為參選台北市長暖身、也有外傳是在為角逐下屆總統做準備，一旦陳建仁真的有意參選，勢必會成為現任副總統賴清德強勁對手。

▲前副總統陳建仁受邀到彰中演講。（圖／校方提供 唐詠絮攝）

▲前副總統陳建仁受邀到彰中演講。（圖／唐詠絮攝）

今天陳建仁夫妻受彰化高中邀請，2小時的參訪及演講活動，有800名學生踴躍參加幾乎座無虛席，會後開放給學生討論，有公衛也有政治議題，陳建仁也詳實答覆，對於未來參選總統或是台北市長動向，陳建仁四兩撥千金的表示，決定權交由台灣全民，對於角逐總統大位，則幽默的補上一句「一切要靠上天安排」。

而中央流行疫情指揮中心宣布開放6到11歲兒童施打「大魔王」稱號的莫德納疫苗，令不少家長憂心，陳建仁也指出，民眾對此不用擔心，莫德納疫苗效果已經得到世界很多國家使用，按照中央流行疫情指揮中心安排使用，千萬不要相信一些其他消息來源，只要信任指揮中心，疫情應該會有很好的控制。

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