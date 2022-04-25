快篩試劑一鍵查詢哪裡買！「2大超商APP+LINE熱點」懶人包一次看

▲國內疫情升溫，對於家用快篩需求大幅增加。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情急遽升溫，口罩、快篩試劑等防疫物資的需求量也隨之提高。對此，全家、7-11 兩大超商陸續推出防疫物資地圖，Line 熱點也整理出相關資訊，民眾只要用手機就能輕鬆查詢家裡附近門市販售的相關防疫用品販售品項、數量，包括快篩試劑、口罩等，簡單又便利。

全家：全家便利商店 APP

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全家於APP推出「防疫地圖」新功能，只要到APP首頁進入「地圖趣」就能輕鬆找到「防疫新生活」標示，點下去後就可以依據區域、種類等查詢家裡附近門市販售的防疫相關用品品項、數量，無論是想找快篩試劑還是口罩等防疫品通通可以輕鬆完成，也不會白跑一趟。

▼全家APP「地圖趣」功能裡「防疫新生活」專區，可查找快篩試劑等防疫物資。（圖／翻攝自全家APP）

7-11：防疫補給站地圖

開啟《OPEN POINT》App，首頁可點入「防疫補給站」，快速查詢各門市的防疫商品庫存量，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，更新增「保健品」4大類別，另設計篩選類別功能，提升民眾便利性。

▼7-11「防疫補給站」可查找居家快篩試劑。（圖／翻攝7-Eleven OPEN POINT APP）

Line 熱點：輸入關鍵字

打開LINE APP點選右下角的「錢包」，進入「LINE熱點」，在上方搜尋欄輸入關鍵字，「公費快篩試劑發放地點」、「COVID-19自費採檢指定院所」、「居家快篩試劑販售地點」，就可以依照手機定位，快速查找位於附近的據點，並依照「離您目前距離最近」的據點開始排列。

▲打開「Line熱點」可找附近快篩試劑販賣點或自費採檢院所。（圖／翻攝自Line熱點，下同）

點選資料後，還可以查看電話、地址，以及營業時間等詳細資訊，也可以點選右上角的愛心「收藏」地點，之後就可以在LINE熱點中「我的」頁面快速找到，不用再搜尋。此外，可直接點選頁面上的「分享地點」LINE給好友，在聊天室中會呈現一張這個地點的完整圖卡。

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