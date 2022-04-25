居隔縮短成「3+4」　防疫指揮官喊：太兇猛了！曝台灣背後危機

▲本土疫情大爆發。（圖／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，拍板居家隔離縮短為「3+4」，3天居家隔離、4天快篩陰性即可出門。對此，衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬就表示「太兇猛了」，並建議採取漸進式縮短較為妥當。

根據自由時報報導，黃高彬直指「3+4」方案太兇猛，他還分析，本土確診個案目前大增，建議仍以漸進式縮短居家隔離天數為佳，先縮短為7天，觀察2週後，再縮短至5天會較安全；美國年初將居隔縮短成5天是因感染人數很高，但台灣本土確診人口為0.2%，完整接種第3劑者目前也不到6成，兩者相加仍不到6成人口，表示4成人口仍是可感染宿主，可能導致重症與死亡人數大增。

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▲衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬。（圖／記者游瓊華攝）



針對「3+4」方案，新北市長侯友宜24日晚間也表示，此舉只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須消耗大量公衛人員進行處理，呼籲必須讓整體居隔轉型成「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療與社會動能維持正常運行。侯也提到，如果中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友或親密接觸者，居家快篩加上自主健康管理。

行政院發言人羅秉成則說，蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但因為實施的配套及相關細節都需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

據了解，居家隔離「3+4」方案中3天為居家隔離，後續4天則是快篩陰性即可出門，不過外出不能脫下口罩，也不能進入餐廳內用或參加大型集會活動。

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