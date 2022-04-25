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台大醫院院長「借鏡紐西蘭」改採3策略防疫：嚴苛政策助長恐慌

▲▼紐西蘭逐步解封，總理阿爾登22日表示，從12月3日將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式。（圖／路透）

▲紐西蘭的與病毒共存模式，可以作為台灣的借鏡。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

「中央流行疫情指揮中心」指揮官陳時中在24日的記者會上，舉紐西蘭致死率約是0.05%為例，認為這是台灣可以努力的方向。台大醫院院長吳明賢也認為可以將紐西蘭作為借鏡的對象，改採3種防疫策略，過度嚴苛的政策甚至罰錢，恐怕會助長社會恐慌。

吳明賢在臉書發文表示，執著於大規模PCR做疫調的政策，在病毒已進入社區大流行時不僅不切實際且不可行，甚至徒勞無功，因為病毒不會消失且不斷變異，而且目前也缺一勞永逸的疫苗和有效藥物，可以完美預防或治療感染，此次清零成功，病毒還會捲土重來，人民和醫療體系無法永遠活在清零運動的限制中。

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吳明賢認為，台灣政府想要軟著陸的想法無可厚非，紐西蘭在防止重症死亡及保存醫療量能上，有值得我們參考的地方：

（1）嚴格執行「放輕救重」並提升關鍵醫療人員及院所的照護加給

（2）善用抗原快篩，加強民眾的自我健康管理：即使敏感度和準確度都不如PCR，但社區大流行時其方便性和即時性，很適合用於急性高病毒量傳播期，特別是Ct值小於25，敏感度幾近100，和核酸檢測一樣好。

（3）有彈性且簡單明瞭的居家隔離指南：以快篩陽性為Day 0,因為Day 7幾乎都陰，即使陽，也不具傳染性，因此居隔七天即可，七天後輕症的醫護仍可上班。Day 0陽性的確診民眾在第三及七天快篩，若第七天陰，即解隔。

吳明賢強調，台灣和中國隔離時間不僅較長，且期間都不可外出，嚴苛的政策甚至罰錢，將病毒恐怖化，助長社會恐慌，歧視和霸凌，也讓更多醫護信心不足，增加壓力，共存的長久之道，必須具正知正念，且有合乎科學證據執行有人性考量的制度，讓民眾都能對自己健康負責，才有機會恢復正常生活。

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