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別往醫院擠！急診醫學會曝「4類人篩檢指引」　一圖全看懂

▲Omicron變種病毒進入台灣，並引爆多起社區傳播案例，篩檢需求大增。（圖／記者屠惠剛攝）

▲Omicron變種病毒進入台灣，並引爆多起社區傳播案例，篩檢需求大增。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

現在本土疫情大爆發，今（24）日甚至突破5千大關，引起民眾恐慌，篩檢需求大增。對此，台灣急診醫學會指出，由於台灣急診就醫的方便性，不少民眾蜂擁至各急診要求篩檢，除了排擠急重症病人的救治，民眾更暴露於群聚感染風險，呼籲民眾應先行檢視染病風險及症狀嚴重度，以決定最佳的篩檢與就醫策略。

▲▼疫情 新冠肺炎 篩檢 公費篩檢 醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

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台灣急診醫學會公布4類民眾篩檢指引：

1. 無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2. 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3. 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4. 出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

急診醫學會提醒，民眾除維持正常防疫生活，就醫時遵守各醫院急診防疫規範外，也應完整接種或追加接種新冠疫苗。另外，建議中央政府暢通家用快篩試劑通路，結合社區醫療資源廣設社區PCR篩檢站等措施，維持檢疫資源與緊急醫療量能，漸進朝後疫情時期的正常生活邁進。

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