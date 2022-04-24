刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗防爆小組3大關卡

記者張君豪／台北報導

刑事局偵五大隊平日專責執行全國危險爆裂物、民間未爆炸彈的的防爆拆除工作，全天支援各警察機關執行爆裂物排除任務，也肩負國內各重要特殊活動集會場合反恐安檢工作；為拉近警民距離，刑事局再度與國內知名的「17 LIVE直播」平台合作，力邀偵查第五大隊防爆小組，以「直播開箱」方式，讓民眾更進一步了解防爆大隊的日常，





▲刑事局將攜手直播平台開箱，局內最神秘的專責拆除炸彈的偵五大隊裝備及工作內容。（圖／記者張君豪翻攝）

該平台跟警方跨界合作，挑選數位人氣火熱的直播主擔任「防爆訓練班」的練習生，在防爆大隊幹員們擔任教官的指導之下，練習生們直接挑戰防爆裝備、任務演練、拆彈演練三大關卡，還有防爆衣著裝速度挑戰、以及接受爆裂物常識搶答、高科技拆彈機器人操作競賽等熱身賽互動方式，警方希望藉此讓更多民眾了解刑事局最神秘的特殊拆彈精銳的高風險工作日常。

刑事局指出：本次邀請防爆大隊擔任犯罪預防宣導代言人，希能呈現警察工作及精實訓練的真實面，讓民眾瞭解警察執行各項任務的意義與重要性、透過直播平台呈現多項專業防爆裝備，並由偵五大隊防爆拆彈專責幹員現身說法，讓民眾在收看直播節目的同時，感受警方打擊不法的專業和努力。

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