　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗防爆小組3大關卡

記者張君豪／台北報導

刑事局偵五大隊平日專責執行全國危險爆裂物、民間未爆炸彈的的防爆拆除工作，全天支援各警察機關執行爆裂物排除任務，也肩負國內各重要特殊活動集會場合反恐安檢工作；為拉近警民距離，刑事局再度與國內知名的「17 LIVE直播」平台合作，力邀偵查第五大隊防爆小組，以「直播開箱」方式，讓民眾更進一步了解防爆大隊的日常，

▲刑事局將攜手直播平台開箱最神秘的專責拆除炸彈的偵五大隊裝備及工作內容。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局將攜手直播平台開箱，局內最神秘的專責拆除炸彈的偵五大隊裝備及工作內容。（圖／記者張君豪翻攝）

該平台跟警方跨界合作，挑選數位人氣火熱的直播主擔任「防爆訓練班」的練習生，在防爆大隊幹員們擔任教官的指導之下，練習生們直接挑戰防爆裝備、任務演練、拆彈演練三大關卡，還有防爆衣著裝速度挑戰、以及接受爆裂物常識搶答、高科技拆彈機器人操作競賽等熱身賽互動方式，警方希望藉此讓更多民眾了解刑事局最神秘的特殊拆彈精銳的高風險工作日常。

刑事局指出：本次邀請防爆大隊擔任犯罪預防宣導代言人，希能呈現警察工作及精實訓練的真實面，讓民眾瞭解警察執行各項任務的意義與重要性、透過直播平台呈現多項專業防爆裝備，並由偵五大隊防爆拆彈專責幹員現身說法，讓民眾在收看直播節目的同時，感受警方打擊不法的專業和努力。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
20歲女臉書徵男友「我很會吹」爆紅！　本尊怒開吉了
快訊／BL男星染疫！　《女人我最大》助理主持
屈臣氏5萬份快篩明開賣！　3款價格曝光
2南韓人在烏克蘭戰死！　家屬證實「李根下落」
「突破5000大關」都無感了！　1族群只憂：何時能提升
快訊／信義快速道路賓士撞車　車頭全毀！5人送醫
快訊／張愛雅確診！　《女人我最大》累計4人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬上女友閨蜜...2歲童目睹！色男辯「被仙人跳」下場出爐

快訊／疑豪雨視線不清　信義快速道路賓士追撞前車5人送醫

板橋恐怖屁孩帶刀出沒！外送員被叭回嗆　慘遭追砍當街放血

刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗防爆小組3大關卡

「高雄式左轉」慘了！身背2條通緝還白目　酒駕騎車再加一罪

網售「3劑小黃卡」每張500元　刑事局立案追緝「天才商人」

陪吃飯給2萬！西裝男毀約落跑　20歲妹怒告「被搶20萬」下場慘

處理自撞車禍揪酒駕！駕駛無罩+PCR陽性　基隆警急匡8人

臉書徵男友「我很會吹」爆紅　20歲本尊被盜圖要求刪文怒開吉

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

陳芳語勇敢出櫃：我是雙性戀　小時候「拒絕穿裙」每天穿同件褲子

硬上女友閨蜜...2歲童目睹！色男辯「被仙人跳」下場出爐

快訊／疑豪雨視線不清　信義快速道路賓士追撞前車5人送醫

板橋恐怖屁孩帶刀出沒！外送員被叭回嗆　慘遭追砍當街放血

刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗防爆小組3大關卡

「高雄式左轉」慘了！身背2條通緝還白目　酒駕騎車再加一罪

網售「3劑小黃卡」每張500元　刑事局立案追緝「天才商人」

陪吃飯給2萬！西裝男毀約落跑　20歲妹怒告「被搶20萬」下場慘

處理自撞車禍揪酒駕！駕駛無罩+PCR陽性　基隆警急匡8人

臉書徵男友「我很會吹」爆紅　20歲本尊被盜圖要求刪文怒開吉

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

黃偉哲護幼兒健康　台南市首推「居家托育守護標章」

游錫堃指「台灣與中國互不隸屬」　國台辦：中國主權從未分割

基隆婦產科6新生兒染疫　護理師21日確診「疑隱匿沒通報」

最帥男二「蔡鍾協」化身羽球王子超撩人！出演5部熱播韓劇一追就停不下

買車最怕業務送什麼？　全場秒拒絕「1巨雷」：拜託不要

台北市中斷桃園4連霸　謝國城盃稱王

被朱立倫點名要大器點　羅智強喊「趕盡莫殺絶」：還要怎樣才叫大器？

陳威全16歲嗨成周杰倫同門！　成台灣女婿回饋後輩

《女人我最大》第5人確診！BL男星當助理主持「打3劑疫苗」證實染疫

買房送特斯拉Model 3！　澳洲豪氣屋主加碼再送快充

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

影片曝！夜唱男酒駕撞飛女騎士　她全身骨折亡

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

19歲男遭列車撞死　家屬提國賠315萬吞敗

母車禍死亡　子女處理後事冒出「大陸爸爸」

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

參加廖老大車聚　樂團萬元車馬費遭竊

9歲女誤看A片被狼叔逼淫　怕爸爸殺死他隱忍9年

即／台南東區大樓凌晨惡火　救出17人6人送醫

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

他國道17分鐘連續違規12次　罰單撤銷

振興抽獎1人連中35次　彰縣府要抓詭了

板橋恐怖屁孩帶刀出沒　外送員慘遭追砍當街放血

更多熱門

相關新聞

網售「3劑小黃卡」　刑事局追緝「天才商人」

網售「3劑小黃卡」　刑事局追緝「天才商人」

新冠肺炎（COVID-19）在台確診個案不斷創新高，為防堵疫情，許多場合開始要求要接種3劑疫苗才能進入。日前竟有民眾在網購平台上販售蓋有3劑認證的「小黃卡」，目的讓去健身房、八大場所的民眾不用去接種疫苗。網路知名論壇PTT有人PO文反映「販賣小黃卡？台灣人很有才華欸？」為題發文、網友表示「這樣很多死不打疫苗的天才直接買一張就好了啊，反正都能騙自己不會中鏢就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」

網「賣3劑小黃卡」！陳時中：已鎖定嫌犯

網「賣3劑小黃卡」！陳時中：已鎖定嫌犯

釣魚簡訊騙虛擬幣交易所幣安帳號　小資女損失8萬

釣魚簡訊騙虛擬幣交易所幣安帳號　小資女損失8萬

即／刑事局+3！3線1高階警也染疫

即／刑事局+3！3線1高階警也染疫

即／刑事局偵查員確診　3副局長＋健保署長同場

即／刑事局偵查員確診　3副局長＋健保署長同場

關鍵字：

刑事局偵五大隊EOD拆彈小組17直播

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

今本土+5092　另增80例境外

本土5092例22縣市全中！新北1731人確診最多

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

午後雷雨開轟！4縣市大雨特報

快訊／王少偉也確診！

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面