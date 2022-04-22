快訊／刑事局1偵查員確診！3副局長+健保署長「都出席記者會」

▲刑事局在22日傳出有1名偵查員確診，事後擴大快篩，有4人呈陽性反應。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局在今（22日）有1名外勤偵查員，因身體不適自行快篩，快篩結果為陽性反應，事後進行PCR檢測確定為陽性，同單位的同仁也進行快篩，目前有4人快篩陽性反應，由於確診人員上午有出席刑事局的記者會，除了2名副局長在場，連健保署署長李柏璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也在現場。

據了解，刑事局4大隊第二隊，在22日上午有1名陳姓偵查員，因出現流鼻水、喉嚨痛等身體不適狀況自行快篩檢測，檢測結果為陽性，事後進行PCR呈現陽性確診，刑事局22日下午針對4大隊所有同仁，以及接觸過陳姓偵查員進行快篩，目前有4人呈現陽性反應，也將持續追蹤PCR結果。

刑事局在22日上午發布2場記者會，其中1場為黑幫掃蕩成果發表會，其中包括許多刑事局警官在場，另外刑事局4大隊也查獲「國人赴柬埔寨詐保」，現場有刑事局副局長李文章、黃家琦在場，另外還有健保署署長李柏璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也出席記者會。

刑事局事後在傍晚也發布新聞稿，表示當時記者會現場該名確診的陳姓偵查員也在現場，雖然現場官員、記者在採訪、受訪都有配戴口罩，刑事局也呼籲在場的記者、官員儘速進行快篩。