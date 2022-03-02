獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

▲文山區情殺檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體，台北地檢署檢察官（後方灰衣者）到場主持報驗。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

1日下午台北市文山區萬盛街發生一起情殺案！57歲的呂姓牙醫在自宅與太太共進午餐後出門騎車要回診所上班，卻被在門外徘徊約數十分鐘的曾姓小三叫下、雙方發生爭吵！當呂男準備騎車出門上班時，牙醫妻子趙女在門邊送別，牙醫妻看到小三居然上門理論，隱忍已久的複雜情緒潰堤，當場痛罵「你居然敢來我們家！真的太過分了！」雙方情緒失控，呂男護妻心切擋在兩女中間，結果慘遭小三連刺胸腹兩刀，一刀貫穿胸腔主動脈送醫宣告急救無效身亡。

▲台北市文山區萬盛街1日下午發生一起小三殺害同居牙醫命案。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，萬盛街該巷是呂姓牙醫與妻女的住處，呂姓牙醫平常看診後均會回家與家人共同生活，只有周末才會到新北市永和小三曾女租屋處與小三互動，由於去年10月呂男曾在同居處遭家暴毆打報警求助，曾姓小三也因此遭新北市家防中心列管輔導，隨後呂男意識到「恐怖小三」曾女可怕之處，逐漸與曾女疏遠，也讓曾女種下懷恨復仇動機。

對兇嫌曾女來說，她從24歲就應徵牙醫助理而與呂男發生婚外情，青春歲月都在當呂男小三，甚至為了想當好呂男稱職助理角色，還報考大學護理學系就讀，想當個全方位的牙醫護理師，但努力經營兩人關係超過4年，也因懷疑最終會遭呂男拋棄而產生危機感。

除此，小三曾女24歲時應徵牙助一個禮拜後，就與老闆呂姓牙醫滾上床，當時她是面容姣好、身材曼妙的正妹，但4年來她因得不到正式名份成為醫師娘，呂男也無意與妻子離婚雙方時常爭吵，加上最近身形走樣發福臃腫，4年青春白白葬送，因此1日決定攜刀上門與呂男談判。

由於呂男在外有小三早已被家人知悉，呂男妻子趙女也隱忍多年，直到1日下午目送先生離開家門上班，發現小三曾女居然登門「侵門踏戶」堵人，她隱忍多年不滿情緒終於爆發，當場怒吼「妳為什來這裡？大家相安無事不好嗎？」

死者妻子當場失控怒吼也讓曾女情緒潰堤，呂男看到曾女掏出預藏的料理尖刀走上前，直接橫打機車側柱跳下車來擋在妻子與小三中間，曾女看到呂男明顯護著元配，心中所有不滿終於爆發，持刀上前攻擊，兩刀捅進呂男胸腹，呂男也因主動脈被割斷大量出血，送醫不治而遇害。

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