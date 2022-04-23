　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／刑事局+3！3線1高階警也染疫　健保署長李伯璋4人採檢出爐

▲▼刑事局22日有1名偵查員確診，事後PCR再度新增2人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局22日有1名偵查員確診，擴大PCR採檢再新增2人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局在昨（22日）有1名外勤偵查員，因出現感冒流鼻水、喉嚨痛等症狀於是自行快篩，快篩結果為陽性反應，事後進行PCR檢測確定為陽性，同單位的同仁也進行快篩，有4人快篩陽性反應，結果23日最新結果出爐，又新增2名警官確診，包括一名3線1星高階警官，由於確診人員昨日上午均有出席刑事局的記者會，除了2名副局長在場，連健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也在現場。


據了解，刑事局4大隊第二隊，22日上午有1名陳姓偵查員，因出現流鼻水、喉嚨痛等身體不適狀況自行快篩檢測，檢測結果為陽性，事後進行PCR呈現陽性確診，刑事局22日下午針對4大隊，以及接觸過陳姓偵查員地56名同仁進行快篩，有4人呈現陽性反應。

▲▼▲刑事局舉辦記者會邀請健保署長李伯璋出席，卻傳出有3名警官確診，李快篩結果為陰性。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲健保署長李伯璋（左）出席刑事局記者會，卻傳出有3名警官確診，李快篩結果為陰性，圖為刑事局副局長黃嘉琦（右）陪同出席。（圖／記者邱中岳翻攝）

今日PCR結果出爐，新增的4名快篩陽性人員，有2人PCR為陽性列入確診名單，目前確診為1名2線2星的偵查員、1名2縣3星的副隊長以及1名3線1星的高階警官。

據悉，該名警官曾帶著健保署長李伯璋拜訪刑事局長黃嘉祿，目前在場的2名刑事局副局長、健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥快篩結果均為陰性。

而3名確診警官，均有出席刑事局昨日日發布的記者會現場，其中1場為黑幫掃蕩成果發表會，其中包括許多刑事局高階警官在場，另外刑事局4大隊也召開查獲「國人赴柬埔寨詐保案」。

▲▼▲刑事局舉辦記者會邀請健保署長李伯璋出席，卻傳出有3名警官確診，李快篩結果為陰性。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局22日召開記者會，由副局長李文章（中）發言說明掃黑專案績效成果，卻傳出3警官確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

昨天記者會現場有刑事局副局長李文章、黃家琦在場，另外還有健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也出席記者會，4人快篩結果為陰性，雖然所有人員包含記者均佩戴口罩，已通知各破案單位減少出席人員，以及提醒現場採訪的記者應配戴口罩，刑事局也大動作進行清潔消毒。

快訊／刑事局1偵查員確診！3副局長+健保署長「都出席記者會」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
快訊／全台搶打疫苗！　20萬劑莫德納今晚到貨
獨／聯發科驚傳「多棟有同仁確診」　緊急消毒
快訊／中重症+11！重症女打過3劑　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩
快訊／本土+4126「全台都有確診」　雙北破2千例佔一半
快訊／今「本土狂飆4126例」！　再創新高
LIVE／本土暴增「急召6縣市開會」　陳時中最新說明
快訊／《原子少年》3選手確診！　外景錄影取消
42歲韓天后級女星生了！　醫院平安產女
Melody機場火大教訓女兒！　2孩關進廁所：丟人現眼
陳芳語出櫃「認交過2任女友」！　家人態度曝光
防疫保單突簡訊通知「1條件」恐退件　民怨炸鍋
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎尾癌父身障兒宅遭祝融毀　里長偕善團出動百人重建災屋

害怕家暴閨蜜保護　男友不手軟....開門就朝頭胸猛捶打死她

用路人改道吧！台8線關原路段落石持續封閉　現場驚悚畫面曝

不賣法拉利換「放大版掃地機器人」　台中分署法拍掃街車121萬起

快訊／刑事局+3！3線1高階警也染疫　健保署長李伯璋4人採檢出爐

喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

虎尾癌父身障兒宅遭祝融毀　里長偕善團出動百人重建災屋

害怕家暴閨蜜保護　男友不手軟....開門就朝頭胸猛捶打死她

用路人改道吧！台8線關原路段落石持續封閉　現場驚悚畫面曝

不賣法拉利換「放大版掃地機器人」　台中分署法拍掃街車121萬起

快訊／刑事局+3！3線1高階警也染疫　健保署長李伯璋4人採檢出爐

喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

急找高風險6縣市開會　陳時中曝共識：簡化疫調、篩檢降低居隔強度

本土疫情暴增「全台搶打」！20.04萬劑莫德納疫苗今晚到貨

虎尾癌父身障兒宅遭祝融毀　里長偕善團出動百人重建災屋

害怕家暴閨蜜保護　男友不手軟....開門就朝頭胸猛捶打死她

中重症+11！重症女「打過3劑疫苗」　抽搐、低血鈉使用氧氣面罩

用路人改道吧！台8線關原路段落石持續封閉　現場驚悚畫面曝

獨／聯發科驚傳「不只一名」員工確診　21日B棟突清消

快訊／本土+4126「全台都有病例」　雙北破2千例佔一半！

侯佩岑手比最潮「倒YA」網讚：少女！　逆齡吊帶裙造型瞬間回春

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

高雄「腳交女」慘了！無罩搭捷運討錢挨罰1.5萬

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

新北地檢女檢察官確診！　緊急快篩13人

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

上百網紅捲假鞋風波！廠商退款條件變了

砂石車司機轟同事1槍　行兇後回公司等警察

她自助洗衣被清出　男「下鍋混洗」帶走

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟被捕

更多熱門

相關新聞

新冠病毒仍可能變異　日本不調降傳染病分級

新冠病毒仍可能變異　日本不調降傳染病分級

相較韓國已準備調降COVID-19傳染病等級，日本首相岸田文雄22日表示，由於Omicron變異株致死率與重症風險都比流感來得高，且還有變異可能，現階段變更分類並不現實。

中央急召地方首長開會！柯文哲問「戰略是什麼？」　陳時中沒結論

中央急召地方首長開會！柯文哲問「戰略是什麼？」　陳時中沒結論

朱立倫參加台東射耳祭　呼籲政府趕緊做決策

朱立倫參加台東射耳祭　呼籲政府趕緊做決策

「隔離書只寫8天」他嗆：2天無薪又沒補助

「隔離書只寫8天」他嗆：2天無薪又沒補助

詢問確診匡列事宜竟要民眾google

詢問確診匡列事宜竟要民眾google

關鍵字：

刑事局確診新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

快訊／「學姊」黃瀞瑩驚傳確診：很難想像這一天這麼快來

第一眼先看到鯊魚還是腳？

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面