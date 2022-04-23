快訊／刑事局+3！3線1高階警也染疫　健保署長李伯璋4人採檢出爐

▲刑事局22日有1名偵查員確診，擴大PCR採檢再新增2人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局在昨（22日）有1名外勤偵查員，因出現感冒流鼻水、喉嚨痛等症狀於是自行快篩，快篩結果為陽性反應，事後進行PCR檢測確定為陽性，同單位的同仁也進行快篩，有4人快篩陽性反應，結果23日最新結果出爐，又新增2名警官確診，包括一名3線1星高階警官，由於確診人員昨日上午均有出席刑事局的記者會，除了2名副局長在場，連健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也在現場。



據了解，刑事局4大隊第二隊，22日上午有1名陳姓偵查員，因出現流鼻水、喉嚨痛等身體不適狀況自行快篩檢測，檢測結果為陽性，事後進行PCR呈現陽性確診，刑事局22日下午針對4大隊，以及接觸過陳姓偵查員地56名同仁進行快篩，有4人呈現陽性反應。

▲健保署長李伯璋（左）出席刑事局記者會，卻傳出有3名警官確診，李快篩結果為陰性，圖為刑事局副局長黃嘉琦（右）陪同出席。（圖／記者邱中岳翻攝）

今日PCR結果出爐，新增的4名快篩陽性人員，有2人PCR為陽性列入確診名單，目前確診為1名2線2星的偵查員、1名2縣3星的副隊長以及1名3線1星的高階警官。

據悉，該名警官曾帶著健保署長李伯璋拜訪刑事局長黃嘉祿，目前在場的2名刑事局副局長、健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥快篩結果均為陰性。

而3名確診警官，均有出席刑事局昨日日發布的記者會現場，其中1場為黑幫掃蕩成果發表會，其中包括許多刑事局高階警官在場，另外刑事局4大隊也召開查獲「國人赴柬埔寨詐保案」。

▲刑事局22日召開記者會，由副局長李文章（中）發言說明掃黑專案績效成果，卻傳出3警官確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

昨天記者會現場有刑事局副局長李文章、黃家琦在場，另外還有健保署署長李伯璋、金融防制暨犯罪防制中心組長陳嘉祥也出席記者會，4人快篩結果為陰性，雖然所有人員包含記者均佩戴口罩，已通知各破案單位減少出席人員，以及提醒現場採訪的記者應配戴口罩，刑事局也大動作進行清潔消毒。

快訊／刑事局1偵查員確診！3副局長+健保署長「都出席記者會」