釣魚簡訊騙虛擬幣交易所幣安帳號　小資女損失8萬台幣

▲刑事局預防科對歹徒發送釣魚簡訊騙取民眾虛擬幣交易所的帳號密碼提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，從今年1月至4月20日止，有兩位民眾進行虛擬貨幣開戶交易，遭到歹徒傳送簡訊、以釣魚網站騙取帳號密碼，總計財損換約新台幣8萬餘元。幣安公司表示，網路釣魚是最廣泛和最常見的網路攻擊技術，針對用戶資料都會按照協議嚴格保密，同時也提醒用戶個人電腦設備、電子郵件以及帳戶資料亦應自行妥善保管。

警方分析案例，台中市一從事服務業，年約35歲的伍姓女子，日前收到手機簡訊，內容表示「您所在地區帳戶將在近期中止」，簡訊附上一則短網址連結。伍女點擊該網址查看，發現是虛擬通貨交易所「幣安」網站，便依據網頁指示填輸個人登入帳號、密碼。伍小姐卻因此陷入歹徒釣魚網站伎倆，所輸入帳號、密碼全遭歹徒釣魚網站獲取。

歹徒並利用伍小姐帳戶內虛擬貨幣購買禮物卡，並連續傳送簡訊，以「要求解除限制，未操作將導致資金遺失」名義，再要求伍小姐於釣魚網頁輸入驗證碼，歹徒並同步於官網輸入，購得禮物卡後立即轉出。等到伍小姐收到幣安公司通知有禮物卡轉出之提醒簡訊，這才驚覺遭詐騙。

警方指出，若民眾收到可疑簡訊，勿直接點擊連結，請先比對發送簡訊內容、短網址連結是否為官方資訊；民眾若無法立即辨識，可透過公司客服專線、電子郵件查詢真偽，亦可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢查證，避免遭受詐騙。

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