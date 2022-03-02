獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

▲文山區情殺，檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體，死者妻子女兒到場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

1日下午14時許，台北市文山區萬盛街爆發一起牙醫因感情糾紛遭到小三持刀殺害案件；檢警調查發現，呂姓牙醫（57歲）2018年時招聘牙醫助理，認識前來應徵的兇嫌曾姓女子（28歲），結果曾女上班不到一周雙方就陷入熱戀發生關係，此後曾女因對牙醫的控制欲望相當激烈，曾多次要求呂男與元配離婚、原家庭斷絕關係，但均遭呂男拒絕。

檢警調查，2020年10月新北市警方曾接獲呂姓牙醫報案求救，指稱遭到同居女友家暴，警方登門訪查，發現呂男曾遭小三曾女毆打、胸腹及肢體都有紅腫瘀青，原來外貌姣好看似文靜的曾女性格相當暴躁，兼之控制欲望極強，只要牙醫不聽從她的要求就會遭到她暴力毆打，新北市警方因此蒐證通報家暴暨性侵害防治中心社工列管輔導。

▲文山區爆發情殺案件，呂姓牙醫師遭到殺害，警方封鎖現場採證。（圖／記者黃彥傑攝）

另外警方案發後調查，發現呂男雖然對曾女姣好外貌傾心、但並未棄原配和家人於不顧，牙醫在外劈腿後，仍每周固定返家5天陪老婆、女兒用餐共享天倫之樂、節日活動也優先排給家人，僅有平常周休2日才會陪伴曾女，妻小也因呂男「內外兼顧」，對其在外養小三行為，採取冷處理態度。

但呂家人去年底發現呂男返家經常傷痕累累，憂心小三曾女的暴力行為會越演越烈，不但會傷害到呂男，更有可能會波及家人，但呂男均一笑置之不願深究，強調自己會妥善處理，未料暴力蛇蠍女激烈行為越來越誇張，最終攜帶兩把刀殺害枕邊人。

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