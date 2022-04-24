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網售「3劑小黃卡」每張500元　刑事局立案追緝「天才商人」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中指出偽造小黃卡將交由刑事局追查。（圖／指揮中心提供）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診個案不斷創新高，為防堵疫情，許多場合開始要求要接種3劑疫苗才能進入。日前竟有民眾在網購平台上販售蓋有3劑認證的「小黃卡」，目的讓去健身房、八大場所的民眾不用去接種疫苗。網路知名論壇PTT有人PO文反映「販賣小黃卡？台灣人很有才華欸？」為題發文、網友表示「這樣很多死不打疫苗的天才直接買一張就好了啊，反正都能騙自己不會中鏢就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」

▲▼疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」！網傻：台灣人很有才華欸。（圖／翻攝網路）

疫情炸裂驚見「販售3劑小黃卡」恐觸犯偽造文書罪嫌。（圖／翻攝網路）

不少網友留言回覆「原版小黃卡名字用寫的根本沒防偽」、「有利可圖自然就有人做啊，歐洲之前就有出現」、「這算偽造文書吧，可檢舉」。該賣家標價500元販售小黃卡，40元販售AZ、莫德納、BNT等貼紙，並自豪偽造小黃卡，「附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所快速通關，不怕弄丟、弄髒 」

對此中央流行疫情指揮中心今（24）日召開記者會時、指揮官陳時中回應表示：目前已經交由刑事局調查中，表示刑事局獲報後已經展開調查，也有鎖定相關的嫌犯，馬上就會進行約談。陳並強調：偽造小黃卡是違法的事情，希望民眾不要以身涉法。

對此刑事局24日下午表示：近日網購平台出現有人販售偽造小黃卡，雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已交警方調查；該局受訪表示目前未受理到相關報案，但仍正積極調查釐清，若涉及不法將依法偵辦。

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