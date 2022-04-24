高雄男不聽警勸「醉後上路」　半小時狹路相逢！怒回：找我麻煩

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子醉倒在超商門口，員警巡邏時發現他渾身散發酒味，特別上前關心，並提醒他酒後不要騎車、早點回家，未料才隔半小時，員警在路上又遇到蔡男，還看他搖搖晃晃地騎車，趕緊把他攔下，但蔡男卻怪員警找麻煩，因酒測值超標，當場依規定告發。

▲高雄男喝茫醉倒在超商門口，警方提醒他喝酒不騎車、儘早回家。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山分局鼓山派出所所長高軒稑、警員劉艾鑫於22日晚間8點30分左右巡經鼓山二路一家超商，發現一名蔡姓男子身上散發出濃濃酒味，疑不勝酒力而仰躺在騎樓，一旁還有一輛腳踏車。

員警擔心男子身體狀況而上前關心，將男子喚醒後交談，除了酒醉迷糊外尚無異狀，勸導儘早返家休息，並叮嚀：「有喝酒也不能騎腳踏車喔！」旋即繼續巡邏勤務。

▲同組巡邏員警在路上發現蔡男騎車搖晃。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到才隔半小時，同組巡邏員警在路上發現一名自行車騎士搖搖晃晃，趕緊請騎士靠路邊停，這才發現竟然是剛才倒臥在超商門口的蔡男。

▲蔡男醉後上路被開單，怒斥警方：「不要找我麻煩」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「怎麼是你！」員警驚呼，才跟蔡男提醒，喝酒不要騎車，沒想到又遇見他。蔡男則說：「小事而已啦！」、「是你叫我不要在那邊睡覺啊！」甚至還責怪警方找麻煩。經實施酒精測試，男子酒測值竟高達每公升1.33毫克(mg/L)，當場掣單舉發。

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